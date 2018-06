13:30 Nachrichten auf Deutsch

13:30 Die kurze Nachrichtensendung

-Ιn Brüssel kommen am heutigen Donnerstag die Staats- und Regierungschefs der 28 EU-Länder zu einem zweitägigen Gipfel zusammen, um die künftige Migrationspolitik auszuloten. Auf der Tagesordnung stehen sowohl der Umgang mit Flüchtlingen innerhalb der EU als auch die Pläne zur Ausschiffung von Migranten zum Beispiel in Afrika, und die Reformen in der Eurozone sowie der Brexit.

-BundesKanzlerin Angela Merkel zeigte mit einer kämpferischen Regierungs-erklärung vor ihrer Abfahrt nach Brüssel, dass sie noch Chancen auf Fortschritte sieht. „Migration könnte zu einer Schicksalsfrage der EU werden“, sagte sie am Ende ihrer 26-minütigen Rede.

-„Die Erwartung, die Hoffnung ist da, dass es auf europäischer Ebene Lösungen geben möge“, sagte Innenminister Horst Seehofer noch am Vorabend in einem Interview mit ARD.

-Der griechische Premier Alexis Tsipras hat sich offen für die Rück-nahme von Flüchtlingen gezeigt. Die derzeitige Verteilung sei für Länder mit EU-Außengrenze sowie Deutschland unfair, betonte er im Interview mit Financial Times.

-Und die Wetterprognose: Es ist bewölkt in Attiki. Es kann gebietsweise Regen geben. Zurzeit sind 26 Grad in Gazi.

