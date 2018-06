Βρυξέλλες: Κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής (upd)

Η «Μητέρα των Συνόδων» όπως αναφέρει σήμερα το politico διεξάγεται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Οι ηγέτες των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να συζητήσουν το καυτό ζήτημα του μεταναστευτικού, αλλά και την πορεία των διαπραγματεύσεων για το Brexit και τις μεταρρυθμίσεις που έχει προτείνει ο Εμανουέλ Μακρόν για την ευρωζώνη, κυρίως αυτήν του κοινού προϋπολογισμού.

Διαβάστε εδώ τι αναφέρει σήμερα ο διεθνής τύπος και ποιες οι προσδοκίες αλλά και οι ανησυχίες ενόψει της Συνόδου.

16.15 Σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο στην συνάντηση Μακρόν με τους ηγέτες των χωρών του Βίζενγκραντ υπήρξε μία «καλή αρχή» αλλά υπάρχει «δυσκολία στις λεπτομέρειες». «Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση είναι εποικοδομητική», σημείωσε.

16.00 Ο Τζουζέπε Κόντε άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασκήσει βέτο στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου.

15.28 Συνάντηση του Αντόνιο Ταγιάνι με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες για την μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος χορήγησης ασύλου και την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης

Discussed with Spanish PM @sanchezcastejon need to reform the European asylum system and strengthen EU's external borders. #EUCO pic.twitter.com/TRn2Iho3Il — Antonio Tajani (@EP_President) June 28, 2018

15.55 Ξεκίνησε η συνάντηση Μακρόν με τους ηγέτες των χωρών Βίζενγκραντ. Νωρίτερα ο Πολωνός πρωθυπουργός είχε ζητήσει να υπάρχουν ισχυρές κυρώσεις απέναντι στην Ρωσία για το θέμα της Ουκρανίας. Σημείωσε επίσης ότι οι χώρες του Βίζενγκραντ θα υποστηρίξουν μαζί με τον Μακρόν τον κοινό προϋπολογισμό της Ε.Ε. καθώς «δεν θα πρέπει να έχουμε μία ένωση δύο ταχυτήτων σε οικονομικά ζητήματα».

15.50 Φεντερίκα Μογκερίνι: «Δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε, οι αριθμοί είναι πλήρως διαχειρίσιμοι. Οι πολιτικές μας άρχισαν να παράγουν αποτελέσματα και τώρα πρέπει να διατηρηθούν».

15.40 Άφιξη του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι

15.31 Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε δηλώνει ότι είναι παρόν εδώ και 8 χρόνια σε Συνόδους που χαρακτηρίζονται κρίσιμες. «Είναι μία σημαντική συνάντηση και τίποτα παραπάνω», επιμένει.

15.30 Ο Ντόναλντ Τουσκ στο πλευρό του Ζόραν Ζάεφ δηλώνει ότι «σε μόλις λίγες ώρες περιμένω οι ηγέτες της Ε.Ε. να πάρουν μία απόφαση για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την ένταξη της ΠΓΔΜ»

15.20 Τζουζέπε Κόντε: «Η Ιταλία έχει επεξεργαστεί μία πρόταση για το μεταναστευτικό για την Σύνοδο αυτή που ταιριάζει με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μας χρειάζεται συγκεκριμένες αποδείξεις αλληλεγγύης, χρειάζεται πράξεις και όχι μόνο λόγια».

15.17 Άνγκελα Μέρκελ: «Μπορούμε να δούμε την πρόταση για να δημιουργηθούν πλατφόρμες αποβίβασης έξω από την ευρωπαϊκή επικράτεια. Πρέπει να προηγηθεί διάλογος με σεβασμό με τις τρίτες χώρες, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τέτοια μέτρα μόνοι μας».

15.15 Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Σαβιέ Μπετέλ καλωσορίζει την Άνγκελα Μέρκελ, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του Bloomberg. Σε δηλώσεις του ο Μπετέλ χαρακτήρισε «αδιανόητο ένα βαυαρικό κόμμα να αποφασίζει πως θα λειτουργήσει η Ευρώπη»

15.10 Ο Εμανουέλ Μακρόν μπαίνει βιαστικά και χωρίς να απαντήσεις σε ερωτήσεις. «Θα έχουμε μία πρώτη συζήτηση στην βάση του γαλλο-γερμανικού διαλόγου», αρκέστηκε να πει και συμπλήρωσε «θέλουμε εθνικές λύσεις ή πιστεύουμε σε ευρωπαϊκές λύσεις συνεργασίας;». Υπευθυνότητα και αλληλεγγύη οι λέξεις – κλειδί για κάθε συζήτηση και κάθε συμφωνία που μπορεί να προκύψει, υποστηρίζει ο Γάλλος πρόεδρος.

15.08 Σε ερώτηση αν θα βάλει βέτο για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο Όρμπαν απάντησε ότι «αυτό δεν βρίσκεται στην ατζέντα».

15.07 Βίκτορ Όρμπαν: «Πιστεύω ότι ο κόσμος ζητάει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι όχι άλλοι μετανάστες, άρα σταματήστε τους. Και το δεύτερο είναι αυτοί που βρίσκονται ήδη εδώ, να φύγουν και να γυρίσουν πίσω».

15.05 Όπως μεταδίδει το politico ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν μπήκε πριν λίγο στο κτήριο

15.00 Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφος εισερχόμενος στην Σύνοδο, επέμεινε ότι η χώρα του θα απορρίψει κάθε συζήτηση για μετακινήσεις προσφύγων που θα τεθεί σαν μέρος της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Όλοι γνωρίζουν πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στην Γερμανία. Η ασφάλεια των συνόρων μας αλλά και η κυρίαρχη πολιτική της Πολωνίας πρέπει να διατηρηθεί», δήλωσε.

14.45: Στις 3 ώρα Ελλάδος ο Εμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί, στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής, με τους ηγέτες των χωρών του Βίζεγκραντ: Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Τσεχία.