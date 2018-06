12:30 Nachrichten auf Deutsch

12.30 Die kurze Nachrichtensendung

-Die EU-Staaten haben sich bei ihrem Brüsseler Gipfel auf geschlossene Aufnahmelager in EU-Ländern geeinigt. Sie sollen auf freiwilliger Basis eingerichtet werden. Aus den Lagern heraus sollen die Menschen wiederum auf Staaten verteilt werden, die freiwillig mitmachen. Welche das sein könnten, ist noch unklar.

-Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßte die Einigung auf gemeinsame Beschlüsse zur Migration.Dies sei eine «gute Botschaft». Sie sei nun optimistisch, dass die EU an Themen wie der europäischen Asylreform weiterarbeiten könne. Hier sei aber «noch viel zu tun», um «die verschiedenen Sichtweisen auch zu überbrücken».

-Griechenlands Premier Alexis Tsipras, Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie sparnischer Premier Pedro Sanchez beraten über die Migrationspolitik.

-Britische PremierMinisterin Theresa May warnte EU-Staats- und Regierungs-Chefs, die Bürger könnten weniger sicher sein, wenn Großbritannien ÜberwachungsVereinbarungen nach dem Brexit verlassen müsse. Großbritannien behauptet die EU-Unterhändler blockiert Vereinbarungen für die Lokalisierung von Terroristen nach März 2019. Die Europäischen Union antwortet, wenn Großbritannien ein Drittstaat werde, kann nicht denselben Zugang zu Überwachungs-Initiativen haben.

-Ab 21.00 Uhr eine Arbeitsniederlegung bei der Metro.

-Und die Wetterprognose: Die Sonne scheint heute in Attiki. Die Temperatur ist bis 29 Grad in Athen. Zurzeit, sind 26 Grad in Gazi.

-Die nächste kurze Nachrichtensendung auf Deutsch um 13.30.

Hören Sie hier: