Στην Αθήνα βρίσκονται οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού «Calexico», οι οποίοι σε πλήρη σύνθεση δίνουν δύο συναυλίες απόψε και αύριο (3 και 4 Ιουλίου) στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Μόλις προσγειώθηκαν αργά το το απόγευμα της Δευτέρας 2 Ιουλίου, κατευθύνθηκαν αμέσως σε μπαράκι του κέντρου, όπου υπέγραψαν πόστερ και φωτογραφήθηκαν με φίλους που τους περίμεναν εκεί, αλλά και με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τη Μόνικα και τους TAKIM, οι οποίοι θα είναι special guests στις συναυλίες τους.

Μιλώντας στον Αθήνα 9.84 για τις δύο συναυλίες αλλά και την ενηλικίωση του συγκροτήματος ο Joey Burns δήλωσε:

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ και είναι τιμή που θα μπορέσουμε να παίξουμε στο Ηρώδειο. Έχουμε μείνει άφωνοι, πρέπει να σας πως ότι όλη η μπάντα και το πλήρωμα είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι. Είχαμε μια καλή αρχή στην καλοκαιρινή μας περιοδεία και αυτές οι συναυλίες είναι το αποκορύφωμα, ίσως και όλης μας της ζωής, είναι φανταστικό. Και επίσης χαιρόμαστε που επιστρέφουμε σε μια από τις αγαπημένες μας πόλεις του κόσμου».

Η σχέση των «Αριζόνιων» Calexico με το ελληνικό κοινό μετρά 18 χρόνια και σχολιάζοντας αυτή την ενηλικίωση ο Joey Burns επανέλαβε ότι «Πάντα χαιρόμαστε όταν ερχόμαστε στην Αθήνα, η διαδρομή από το αεροδρόμιο, όταν βλέπουμε τη θάλασσα και όταν φτάνουμε στο κέντρο της πόλης, πάντα είναι πολύ ιδιαίτερο για μας».

Δυο ξεχωριστά καλοκαιρινά βράδια κάτω από την Ακρόπολη

Η συναυλία της Τρίτης 3 Ιουλίου είναι sold out.

Με τη μπάντα σε πλήρη σύνθεση, οι Calexico έρχονται για πρώτη φορά στο Ηρώδειο, με τις αγαπημένες επιτυχίες από όλη τη δισκογραφία τους, όπως το «Stray», «Falling from the sky», «Crystal Frontier», «Missing», «Splitter», αλλά και με το νέο ένατο άλμπουμ τους, το «The thread that keeps us», που κυκλοφόρησε στο τέλος Ιανουαρίου.

Ωστόσο, το set list των δυο συναυλιών θα είναι διαφορετικό για κάθε ημέρα και έχει διαμορφωθεί από τους ίδιους τους φαν των Calexico.

Παράλληλα, το συγκρότημα έχει καλέσει ως guests στις δύο τους παραστάσεις τους, ΤΑΚΙΜ, Ανδριάνα Μπάμπαλη και Μόνικα. Οι συμμετοχές αυτές, θα είναι εμβόλιμες στην διάρκεια του show. Συγκεκριμένα, την Τρίτη 3 Ιουλίου θα βρεθούν μαζί τους μέλη των ΤΑΚΙΜ. Η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Μόνικα θα είναι μαζί τους και τις δύο βραδιές (3 και 4 Ιουλίου).

Ιστορία συγκροτήματος

Το συγκρότημα που πήρε το όνομά του από την πόλη Calexico, στα σύνορα του Μεξικό με τη Καλιφόρνια, έρχεται από το Tucson της Αριζόνα.

Η μουσική τους είναι ένα κράμα από παραδοσιακούς latin ήχους (mariachi, conjunto, cumbia, tejano), μαζί με country, jazz και post-rock. Είναι τόσο μοναδικοί και πρωτότυποι, που για αυτούς γεννήθηκε ο όρος στη μουσική «desert noir».

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:00 και οι Calexico θα ανέβουν στην σκηνή στις 21:00.

Οι τιμές των διαθέσιμων εισιτηρίων ξεκινούν από 33 ευρώ και φθάνουν τα 60 ευρώ

Συγκεκριμένα:

Άνω Διάζωμα

Η τιμή έχει διαμορφωθεί στα 33 ευρώ

Κάτω Διάζωμα

Ζώνη Γ: 40 ευρώ

Ζώνη B: 45 ευρώ

Ζώνη A: 50 ευρώ

Διακεκριμένη Ζώνη Β’: 55 ευρώ

Διακεκριμένη Ζώνη A’: 60 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται από το δίκτυο viva.gr

ηλεκτρονικά στο www.viva.gr

τηλεφωνικά στο 11876

Φυσικά Σημεία προπώλησης εισιτηρίων

Media Markt | Seven Spots | Viva Kiosk Σύνταγμα + Viva Spot Τεχνόπολη | Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία | αθηνόραμαgr. | Yioleni’s | Kremlino

Και στο Ταμείο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Βίκυ Παπαστεφάνου