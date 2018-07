12:30 Nachrichten auf Deutsch

12:30 Die kurze Nachrichtensendung auf Deutsch

-Einen Tag vor wichtigen Entscheidungen der britischen Regierung über die Ausgestaltung des Brexit reist Premierministerin Theresa May am Donnerstag zu Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Berlin. Im Mittelpunkt des Treffens dürften die zahlreichen offenen Fragen zu den künftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien nach dem Brexit stehen.

-Merkel emfängt später den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, der, nach einem Bericht der Bild-Zeitung, noch vor seinem Treffen mit der Bundeskanzlerin Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer besucht haben soll.

-Seehofer will an diesem Donnerstag mit der österreichischen Regierung über ein Abkommen zur Rücknahme von Flüchtlingen verhandeln. Die geplanten Gespräche mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache in Wien zielen auf eine Vereinbarung ab, die Deutschland die Zurückweisung bestimmter Asylbewerber direkt an der Grenze ermöglichen soll.

-Gleichzeitig vertagt heute der schwarz-rote Koalitionsausschuss erneut über den Migrationskompromiss der Union.

-Der dritte der acht türkischen Soldaten, die nach dem gescheiterten Militärputsch im Juli 2016 per Helikopter nach Griechenland geflohen waren, hat Asyl erhalten.

-Und die Wetterprognose: Es ist heiß heute in Attiki. Die Temperatur ist bis 36 Grad in Athen. Zurzeit sind 35 Grad in Gazi.

Die nächste kurze NachrichtenSendung auf Deutsch, um 13.30 Uhr.

Hören Sie hier: