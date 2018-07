Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γουίλιαμς-Γκος, ο οποίος αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της εποχής Μπλατ.

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι πλέον παίκτης του Ολυμπιακού όπως ανακοίνωσε η ερυθρόλευκη ΚΑΕ, για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η επιβεβαίωση είχε έρθεί από τον ίδιο τον Γουίλιαμς-Γκος ο οποίος είχε επιβεβαιώσει τη συμφωνία μέσω twitter.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Γουίλιαμ Γκος. Ο Αμερικανός γκαρντ θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τα επόμενα τρία χρόνια.

Το Who is Who

O Nigel Williams-Goss, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1994 στο Όρεγκον των ΗΠΑ.

Σε κολεγιακό επίπεδο αγωνίστηκε με τις φανέλες των Washington (2013–2015) και Gonzaga (2016–2017). Στο ντραφτ του 2017 επιλέχθηκε στο Νο55 από τους Γιούτα Τζαζ και την ίδια χρονιά ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα με την φανέλα της Παρτιζάν. Με την ομάδα του Βελιγραδίου κατέκτησε το 2018 το Κύπελλο Σερβίας και αναδείχθηκε MVP.

Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 32:20 λεπτά συμμετοχής, 16.9 πόντους (89.1% στις βολές, 51.9% στα δίποντα και 46.2% στα τρίποντα), 7 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 3.2 ριμπάουντ.

Στο Σερβικό πρωτάθλημα είχε μέσο όρο 29:22 λεπτά, 19.6 πόντους (92.1% στις βολές, 54.4% στα δίποντα και 52.8% στα τρίποντα), 8 ασίστ και 3.6 ριμπάουντ και 1.3 κλεψίματα.

Στο Eurocup είχε μέσο όρο 30:12 λεπτά συμμετοχής , 17 πόντους ( 85% στις βολές, 48.8% στα δίποντα και 50% στα τρίποντα), 6.7 ασίστ, 1.6 κλεψίματα και 2.8 ριμπάουντ.

Το 2013 ως μέλος της ομάδας U19 των ΗΠΑ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα».