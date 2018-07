12:30 Nachrichten auf Deutsch

12:30 Die kurze Nachrichtensendung

-Nach wochenlangem Machtkampf in der Union und Ärger in der Koalition haben sich am Donnerstagabend CDU, CSU und SPD auf ein Paket gegen illegale Migration und eine Verschärfung der Asylpolitik geeinigt. Bundesinnenminister Horst Seehofer erklärte, es werde statt der von ihm favorisierten sogenannten Transitzentren künftig «Transferverfahren in Einrichtungen der Polizei» geben.

-Seehofer sagte, bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit österreichischen Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache in Wien, er habe nicht vor, Österreichern Flüchtlinge aufzubürden, die dort keinen Asylantrag gestellt hätten: „Das können wir für heute und die Zukunft ausschließen.“

Migranten, die in Griechenland oder Italien registriert seien, müssten auch dorthin zurück, betonte er.

-Seit Mitternacht US-Ostküstenzeit, gelten US-Zölle auf chinesische Importe. Die Abgabe von fünf und zwanzig Prozent betrifft Waren im Wert von 34 Milliarden US-Dollar. Sie betreffen 818 Produkte, darunter Autos, Flug-zeug-teile und Fest-platten.

-Mit den Zöllen hätten die USA den «größten Handelskrieg der Wirtschafts-geschichte» eingeleitet, sagt die Regierung in China. Das Land kündigte Gegenmaßnahmen an.

-Und die Wetterprognose: Es ist heiß heute in Attiki. Die Temperatur ist bis 35 Grad in Athen.

Zurzeit sind 32 und dreißig Grad in Gazi.

Die nächste kurze NachrichtenSendung auf Deutsch, um 13.30 Uhr.

Hören Sie hier: