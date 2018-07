Βουλή: «Πυρά» της αντιπολίτευσης κατά «Κλεισθένη 1» – Ολόκληρη η τροπολογία

Έρικ Κλάπτον, Πολ Σάιμον και οι The Cure μετέσχουν στο φεστιβάλ British Summer Time που αρχίζει απόψε και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου στο Χάιντ Παρκ του Λονδίνου

