Ταϊλάνδη: Διασώθηκαν από το σπήλαιο 4 από τα 12 αγόρια

Τα μάτια όλου του πλανήτη είναι στραμμένα στην Ταϊλάνδη καθώς τα ξημερώματα της Κυριακής, ώρα Ελλάδας, δύτες άρχισαν επιχείρηση για τη διάσωση των 12 αγοριών και του προπονητή τους στο ποδόσφαιρο που βρίσκονται παγιδευμένοι σ’ ένα συγκρότημα σπηλαίων στη βόρεια Ταϊλάνδη.

Έπειτα από επιχείρηση που διήρκεσε εννέα ώρες, 4 από τα 12 παιδιά της ποδοσφαιρικής ομάδας που ήταν εγκλωβισμένα μαζί με τον προπονητή τους σε πλημμυρισμένο σπήλαιο της Ταϊλάνδης απομακρύνθηκαν ήδη, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο που επικαλούνται τα ξένα δίκτυα.

Οι Ταϊλανδοί βατραχάνθρωποι -Thai Navy Seals- που συνδράμουν την επιχείρηση διάσωσης, ανακοίνωσαν στην επίσημη σελίδα τους στο Facebook ότι στις 19:47 τοπική ώρα (15:47 ώρα Ελλάδος), 4 από τα 12 παιδιά έχουν απεγκλωβιστεί.

Την πληροφορία ότι 4 από τα 12 παιδιά διασώθηκαν και μεταφέρονται στο νοσοκομείο μετέδωσαν το Al Jazeera και το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σταματά προσωρινά, για περίπου 10 ώρες, η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των παιδιών και του προπονητή τους, που έχουν παγιδευτεί εδώ και 15 ημέρες στο πλημμυρισμένο δίκτυο σπηλαίων Ταμ Λουάνγκ στην Ταϊλάνδη, προκειμένου οι διασώστες να προετοιμαστούν για την επόμενη φάση του σχεδίου.

«Δύο από τα 12 εγκλωβισμένα παιδιά βγήκαν σώα από το σπήλαιο και έχουν μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες στις κινητές ιατρικές μονάδες υγείας που έχουν στηθεί έξω από το σπήλαιο», δήλωσε ο Tossathep Boonthong, επικεφαλής της μονάδας Υγείας της πόλης Τσιάνγκ Ράι και μέλος της ομάδας διασωστών, προσθέτοντας: «Τα παιδιά δεν έχουν μεταφερθεί ακόμα στο νοσοκομείο της Τσιάνγκ Ράι».

Ξένα δίκτυα αναφέρουν ότι το ταξίδι της εξόδου των παιδιών επισπεύστηκε -διήρκεσε εννέα ώρες, αντί της αρχικά προβλεπόμενης διάρκειας των 11 ωρών- επειδή μεγάλο μέρος των υδάτων αντλήθηκε από τα πλημμυρισμένα σπήλαια και έτσι κατέστη δυνατό τα παιδιά να κάνουν μεγάλο μέρος της διαδρομής περπατώντας.

Την επιχείρηση διάσωσης της ποδοσφαιρικής ομάδας των 12 αγοριών με τον προπονητή τους, έχουν αναλάβει 13 ξένοι δύτες που θεωρούνται οι καλύτεροι στον κόσμο. Πρόκειται για σπηλαιοδύτες, εξειδικευμένους στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν εντός σπηλαίων, τους οποίους συνδράμουν πέντε δύτες από τις δυνάμεις υποβρυχίων καταστροφών – seals- της Ταϊλάνδης. Αυτοί οι 18 δύτες που έχουν αναλάβουν να απεγκλωβίσουν τα 12 παιδιά και τον προπονητή τους, τις τρεις τελευταίες ημέρες προετοιμάζονταν εντατικά για την επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το BBC δημοσίευσε βίντεο, όπου δείχνει τη μεταφορά των παιδιών με το ασθενοφόρο.

WATCH: BBC footage of second ambulance leaving cave site amidst reports first boys from trapped team rescued #thamluangcave #thamluang #ถ้ำหลวง #13ชีวิตติดถ้ำ #13ชีวิตรอดแล้ว #พาหมูป่ากลับบ้าน #ThailandCaveRescue pic.twitter.com/03w67yu6QZ

— Howard Johnson (@Howardrjohnson) 8 Ιουλίου 2018