13.00 Nouvelles en bref

enfants coincés depuis plus de deux semaines dans une grotte inondée en Thaïlande

Mercredi le premier ministre se rendra aux Bruxelles pour le Sommet de l’OTAN et il aura aussi un entretien bilatéral avec

parmis eux Dimitris Avramopoulos qui représentera la Commission Européenne et Dora Bakogianni.

Et la météo: Ciel dégagé et possibilité des pluies plus tard à Attiki. 30 degrés en ce moment à Gazi.