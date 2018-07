13:30 Nachrichten auf Deutsch

13:30 Die kurze Nachrichtensendung

-Dominic Raab soll neuer Brexit-Minister in Großbritannien werden. Das teilte die britische Regierung am Montag mit. Sein Vorgänger David Davis war am späten Sonntagabend im Streit über die neue Brexit-Strategie von Premierministerin Theresa May zurückgetreten.

-Die Bundesregierung hat sich, der Süddeutschen Zeitung zufolge, in einem ungewöhnlichen Schritt bei der EU-Kommission in Brüssel von Bundes-innenminister Horst Seehofer distanziert. Seehofer hatte in dem Ende vergangener Woche bekannt gewordenen Brief die EU-Kommission aufgefordert, in den Brexit-Verhandlungen Flexibilität walten zu lassen.

-Der italienische Innenminister Matteo Salvini bestätigte ein Treffen mit seinen österreichischen und seinen deutschen Amtskollegen Herbert Kickl und Horst Seehofer am Rand des EU-Innenministertreffens am kommenden Donnerstag in Innsbruck. Vor dem Dreiertreffen plant Salvini ein bilaterales Treffen mit Seehofer am Mittwochabend.

-Griechenlands Finanzminister Εfklidis Tsakalotos sowie stellvertretender Finanzminister Yorgos Houliarakis besuchen die USA, damit sie mit möglichen Investoren Gespräche halten.

-Aus der thailandäsischen Höhle wurde ein fünfter Junge gerettet.

-Rund zwei Wochen nach seiner Wiederwahl legt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montagnachmittag in Ankara seinen Amtseid ab. Künftig erhält er als Staats- und Regierungschef deutlich mehr Macht und kann Dekrete mit Gesetzeskraft erlassen.

-Und die Wetterprognose: Die Sonne scheint heute in Attiki. Ab Mittag kann es gebietsweise Regen und Gewitter geben. Die Temperatur ist bis 30 Grad in Athen. Zurzeit sind 29 Grad in Gazi.

Die nächste kurze Nachrichtensendung auf Deutsch morgen um 13.30 Uhr.

