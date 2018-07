Ταϊλάνδη: Σταμάτησε η επιχείρηση διάσωσης – Συνολικά 8 από τα 12 παιδιά απεγκλωβίστηκαν (upd)

Με αγωνία αλλά και συγκίνηση παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τη δεύτερη φάση της επιχείρησης απεγκλωβισμού των παιδιών και του προπονητή τους από το σπήλαιο Τaμ Λουάνγκ στην Ταϊλάνδη.

Συνολικά οκτώ αγόρια έχουν απεγκλωβιστεί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις, που στήθηκαν χθες και σήμερα. Ακόμα τέσσερα παιδικά παραμένουν στο σπήλαιο μαζί με τον προπονητή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, η σημερινή επιχείρηση ολοκληρώθηκε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι, ο σχεδιασμός είναι η απελευθέρωση τεσσάρων παιδιών ανά ημέρα.

Η δεύτερη φάση της επιχείρησης ξεκίνησε σήμερα με καθυστέρηση και οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τέσσερα παιδιά από το πλημμυρισμένο σπήλαιο.

Λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα -ώρα Ελλάδας- έγινε γνωστό ότι απεγκλωβίστηκε και το όγδοο παιδί.

Η δημόσια τηλεόραση της Ταϊλάνδης έδειξε εικόνες από ελικόπτερα που προσγειώθηκαν κοντά σε νοσοκομείο, στο οποίο διακομίστηκαν τα τέσσερα παιδιά.

Στη σημερινή επιχείρηση πήραν μέρος οι ίδιοι διασώστες που συμμετείχαν και στη χθεσινή πρώτη φάση της διάσωσης.

Προς το παρόν, και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, φαίνεται να απομακρύνεται το ενδεχόμενο έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή.

Two more ambulances were seen, leaving #Tham Luang cave. They are believed to transfer the 6th and 7th boys to hospital. @TNAMCOT pic.twitter.com/JuNszzXy5V — TNAMCOT English (@TNAMCOTEnglish) July 9, 2018

The 7th Wild Boar has arrived at the hospital. #thamluang — veena T. (@veen_th) July 9, 2018

Τόσο το πρακτορείο Ρόιτερς, όσο και το CNN επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες μετέδωσαν ότι, λίγο πριν από τις 3μμ απεγκλωβίστηκε και όγδοο παιδί.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, μένει ακόμη να επιβεβαιωθεί ο απεγκλωβισμός του όγδοου παιδιού, για το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, βρίσκεται στον δρόμο προς την έξοδο από το σπήλαιο. Το έβδομο παιδί έχει ήδη διακομιστεί σε νοσοκομείο.

6th and 7th now getting into helicopters to be airlifted to Chiang Rai. Still working to confirm if 8th emerging #thamluangrescue https://t.co/qgy34arorb — michael safi (@safimichael) July 9, 2018

Can confirm sixth boy is now out #thamluangcave — michael safi (@safimichael) July 9, 2018

I now have a source confirming a fifth boy has been rescued from #thamluang. An ambulance has just left the site. https://t.co/vIsMpGtZ7V — James Massola (@jamesmassola) July 9, 2018

Όπως εξήγησε ο Ταϊλανδός υπουργός Εσωτερικών, η καθυστέρηση σημειώθηκε καθώς έπρεπε να τοποθετηθούν περισσότερες μπουκάλες με οξυγόνο κατά μήκος της υποθαλάσσιας διαδρομής. Καλά στην υγεία τους είναι τα τέσσερα από τα 12 παιδιά απεγκλωβίστηκαν χθες το απόγευμα.

Όπως δήλωσε γιατρός του νοσοκομείου όπου νοσηλεύονται, μέχρι να βγουν οι εξετάσεις, οι συγγενείς τους δεν επιτρέπεται ούτε να τα αγγίξουν ούτε να τα αγκαλιάσουν και πρέπει να κρατούν απόσταση ενός ή δύο μέτρων.

Μάλιστα κυκλοφόρησαν φήμες ότι το ένα από τα παιδιά που απεγκλωβίστηκαν αυτά νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Φήμες που όμως δεν επιβεβαιώνονται από επίσημες πηγές.

Στη δημοσιότητα έδωσε ο Έλον Μασκ, βίντεο με το μίνι υποβρύχιο που είχε δώσει εντολή να κατασκευαστεί σε χρόνο ρεκόρ, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση διάσωσης των παγιδευμένων, στο σπήλαιο της Ταϊλάνδης. Το μίνι υποβρύχιο έχει σταλεί στην Ταϊλάνδη.