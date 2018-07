13.00 Nouvelles en bref

Selon les reportages, de drame des jeunes garçons qui étaient bloqués dans une grotte inondé en Thaïlande arrive à sa fin. La troisième et dernière phase de l’opération d’évacuation qui a commencé ce matin a déjà porté des fruits et un enfant de plus est sorti un peu plus tôt. L’enfant a été conduit directement à l’hôpital où se trouvent ses amis qui sont en bonne santé, physique et mentale, comme a déclaré le ministère de la Santé publique.