13.30 Nouvelles en bref

La Première ministre britannique Theresa May, toujours menacée par une possible révolte au sein de son parti, publie aujourd’hui les détails de sa proposition de relation commerciale avec l’Union européenne après le Brexit. «C’est une proposition crédible, audacieuse, ambitieuse, mais c’est aussi pragmatique», a affirmé le nouveau ministre du Brexit Dominic Raab.

Visite officielle du président américain en Angleterre où il rencontrera non seulement la première ministre mais aussi la reine Elizabeth. «Il n’y a pas d’alliance plus forte que notre relation spéciale avec les Etats-Unis et il n’y aura pas d’alliance plus importante dans les années à venir», a déclaré Theresa May dans un communiqué