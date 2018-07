Οι «Αγριόχοιροι»

Τουλάχιστον τρία από τα παιδιά, καθώς και ο προπονητής της ομάδας είναι πρόσφυγες. Όπως δεκάδες χιλιάδες άλλοι που αναζήτησαν καταφύγιο στην Ταϊλάνδη, έχουν ελάχιστα δικαιώματα και νομική προστασία, γεγονός που τα καθιστά ευάλωτα στην εκμετάλλευση και την κακομεταχείριση, υποστηρίζουν ακτιβιστές.

Υπάρχουν περίπου 487.000 απάτριδες καταγεγραμμένοι στην Ταϊλάνδη, εκ των οποίων οι 146.269 είναι κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες.

Οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός αριθμός πιθανόν να φθάνει τα τρία εκατομμύρια.

Η Ταϊλάνδη δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, η οποία αναφέρει τις νομικές υποχρεώσεις για την προστασία τους.

Η χώρα ωστόσο έχει δεσμευτεί να αναπτύξει ένα σύστημα εντοπισμού των προσφύγων για να καταπολεμήσει τη διακίνηση των ανθρώπων και να αυξήσει την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, τις υπηρεσίες υγείας και την καταγραφή της γέννησής τους.

Η χώρα έχει επίσης δεσμευτεί να σταματήσει την κράτηση των προσφυγόπουλων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, αριθμός-ρεκόρ -68 εκατομμύρια άνθρωποι- έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Από αυτούς, οι μισοί και πλέον είναι παιδιά.

Μια έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ΜΚΟ Save the Children έδειξε τον περασμένο μήνα ότι τα προσφυγόπουλα στην Μπανγκόκ και την Τζακάρτα αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο να πέσουν θύματα τράφικινγκ και καταναγκαστικής εργασίας.

Για να έχει δικαίωμα να αποκτήσει την υπηκοότητα, ένα παιδί πρέπει να έχει γεννηθεί στην Ταϊλάνδη, οι γονείς του να ανήκουν σε μια αναγνωρισμένη εθνοτική ομάδα και να έχουν ζήσει στη χώρα επί πολλά χρόνια.

Ανάμεσα στα παιδιά που ήταν εγκλωβισμένα στο πλημμυρισμένο σπήλαιο ήταν και ένα αγόρι χωρίς πατρίδα, το οποίο επικοινώνησε στα αγγλικά με τους δύτες. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το παιδί αυτό ήταν γεννημένο στην Μιανμάρ και είχε εγκατασταθεί στην Ταϊλάνδη.

Ορισμένα από τα παιδιά που είχαν παγιδευτεί στο σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ βγήκαν από τις πλημμυρισμένες στοές «κοιμισμένα» πάνω σε φορεία, όπως αποκάλυψε ένας από τους διασώστες, πρώην μέλος των ειδικών δυνάμεων που Πολεμικού Ναυτικού της Ταϊλάνδης που συμμετείχε στην επιχείρηση.

«Ορισμένα κοιμούνταν, άλλα κουνούσαν τα δάχτυλά τους ζαλισμένα. Αλλά ανέπνεαν», είπε ο Τσαϊγανάντα Πιρανάρονγκ, ο τελευταίος δύτης που βγήκε από τη σπηλιά.

Γιατροί είχαν πάρει θέση κατά μήκος της διαδρομής για να τα εξετάζουν κατά διαστήματα και να διαπιστώνουν σε τι κατάσταση βρίσκονταν.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Πραγιούτ Τσαν-Ότσα είχε αποκαλύψει από την Τρίτη ότι οι διασώστες χορήγησαν στα παιδιά ένα «ήπιο ηρεμιστικό» για να τα βοηθήσουν να παραμείνουν ήρεμα.

Τα 12 αγόρια και ο προπονητής τους έχασαν περίπου 2 κιλά σωματικού βάρους ο καθένας κατά την 17ημερη περιπέτειά τους, αλλά είναι σε καλή κατάσταση.

Οι γονείς των τεσσάρων πρώτων, που απεγκλωβίστηκαν την Κυριακή, μπόρεσαν να τα επισκεφθούν, αλλά ήταν υποχρεωμένοι να φορούν προστατευτικές μάσκες και να στέκονται σε απόσταση 2 μέτρων, για προληπτικούς λόγους, ώστε να μην μεταφέρουν τυχόν μικρόβια.

Μολονότι τα περισσότερα παιδιά δεν γνώριζαν κολύμπι και κανένα από αυτά δεν είχε καταδυθεί ποτέ, οι διασώστες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτή την επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσης επειδή τα επίπεδα του οξυγόνου μέσα στο σπήλαιο μειώνονταν, όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης κρίσεων, Ναρονγκσάκ Οσοτανάκορν.

Η Ταϊλάνδη απηύθυνε έκκληση για βοήθεια σε 13 δύτες «παγκόσμιας κλάσης». Ο Οσοτανάκορν έπλεξε ιδίως το εγκώμιο του Αυστραλού Ρίτσαρντ «Χάρι» Χάρις, που είναι αναισθησιολόγος και δύτης. Χωρίς αυτόν «δεν θα μπορούσε να γίνει η επιχείρηση», είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

«Δεν θεωρούμε ότι έσφαλαν, ούτε ότι είναι ήρωες. Είναι απλώς παιδιά, ήταν ένα ατύχημα», υπογράμμισε ο Οσοτανάκορν.

Βοήθεια στην Ταϊλάνδη έστειλαν τις τελευταίες ημέρες η Βρετανία, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, το Λάος, η Μιανμάρ, η Κίνα και η Αυστραλία. Συμμετείχαν επίσης εθελοντές διασώστες από τη Δανία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τον Καναδά, την Ουκρανία και τη Φινλανδία.

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν στην πόλη Τσιάνγκ Ράι στη βόρεια Ταϊλάνδη αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές, μετά τη διάσωση των 12 αγοριών και του προπονητή τους από σπήλαιο.

Σύσσωμοι οι Ταϊλανδέζοι «κόλλησαν» μπροστά από τις τηλεοράσεις, τους υπολογιστές και τα κινητά τους τηλέφωνα παρακολουθώντας με κομμένη την ανάσα -όπως άλλωστε και εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως- την διάσωση των παιδιών.

Μάλιστα οι πολίτες της χώρας κατέκλυσαν τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να διατρανώσουν τον ενθουσιασμό τους με hashtag όπως #Hooyah, μια λέξη που χρησιμοποιείται από το πολεμικό ναυτικό για την ανύψωση του ηθικού των στελεχών του, όπως κι ετικέτες όπως #Heroes (Ήρωες) και #Thankyou (Σας ευχαριστούμε).

«Είστε οι ήρωές μας!» έγραψαν σε λεζάντες κάτω από σκίτσα που ανήρτησαν όπου απεικονίζονται τα αγόρια και ο προπονητής τους μαζί με δεκάδες διασώστες, εθελοντές και στρατιωτικό προσωπικό.

Ο πρωθυπουργός της χώρας , Πράγιουτ Τσαν-ότσα δήλωσε ότι θα διοργανώσει μια γιορτή για όλους εκείνους που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης. «Θα παραθέσουμε ένα γεύμα για όλους», είπε χαρακτηριστικά.

Η βρετανική ποδοσφαιρική ομάδα Mάντσεστερ Γιουνάιντεν ανήρτησε μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter όπου τονίζει την ανακούφιση που ένιωσαν οι συντελεστές της όταν έμαθαν ότι οι 13 είναι πλέον ασφαλείς, ενώ προσκάλεσε την ομάδα και τους διασώστες της να επισκεφθούν το γήπεδο Όλντ Τράφορντ.

#MUFC is relieved to learn that the 12 footballers and their coach trapped in a cave in Thailand are now safe. Our thoughts and prayers are with those affected.

We would love to welcome the team from Wild Boars Football Club and their rescuers to Old Trafford this coming season. pic.twitter.com/5CGMoD1Msq

— Manchester United (@ManUtd) July 10, 2018