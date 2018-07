12:30 Nachrichten auf Deutsch

12:30 Die kurze Nachrichtensendung

-Berlin blockierte, bei der gestrigen Eurogruppen-Sitzung, die Auszahlung der Tranche von 15 Milliarden Euro an Griechenland wegen der Verlängerung der geminderten Mehrwertsteuersatz auf den fünf von der Flüchtlingskrise betroffenen Inseln in der Ägäis.

-Man müsse Maßnahmen gleicher Wirkung in Höhe von 28 Milliarden Euro ergreifen, damit die Tranche im August ausgezahlt wird. Laut Angaben werden diese Verteidigungsausgaben betreffen.

-Die Verlängerung der geminderten Mehrwertsteuersatz werde vorläufig bis Ende des Jahres sein, stellte ESM-Chef, Klaus Regling klar. Die Rentenkürzungen sei eine konkrete Verpflichtung des Landes, die in Kraft bleibe, betonte er. „Es ist wichtig, dass Griechenland seine Verpflichtungen einhaltet“, so Eurogruppen-Chef, Mario Centeno.

-Griechenlands Premier Alexis Tsipras sagte sein Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayip Erdogan, am Rande des NATO-Gipfels in Brüssel, wäre schwierig. Im Mittelpunkt standen die Frage der zwei in der Türkei inhaftierten griechischen Soldaten, die Migrationskrise und die angespannte Lage in der Ägäis.

-US-Präsident Donald Trump trifft heute die britische Premierministerin Theresa May sowie Queen Elizabeth, im Rahmen seines Besuchs in Großbritannien.

-Nach dem NATO-Gipfel in Brüssel hat der frühere Bundesaußenminister Sigmar Gabriel «harte und vor allem gemeinsame europäische Antworten» an US-Präsident Donald Trump verlangt. «Wenn er von uns Milliarden zurückfordert für die Militärausgaben der USA, dann müssen wir von ihm Milliarden zurückfordern, die wir für die Flüchtlinge ausgeben müssen, die gescheiterte US-Militärinterventionen zum Beispiel im Irak produziert haben.»

-Und die Wetterprognose: Die Sonne scheint heute in Attiki. Die Temperatur ist bis 35 Grad in Athen. Zurzeit sind 33 Grad in Gazi.

