13:30 Nachrichten auf Deutsch

-ESM-Rat hat heute im Prinzip zugestimmt, dass die letzte Tranche von 15 Milliarden Euro an Griechenland ausgezahlt wird, unter der Voraussetzung, dass der Bundestag diese abstimmt.

-Berlin blockierte, bei der gestrigen Eurogruppen-Sitzung, die Auszahlung der Tranche von 15 Milliarden Euro an Griechenland wegen der Verlängerung der geminderten Mehrwertsteuersatz auf den fünf von der Flüchtlingskrise betroffenen Inseln in der Ägäis.

-Man müsse Maßnahmen gleicher Wirkung in Höhe von 28 Milliarden Euro ergreifen, damit die Tranche im August ausgezahlt wird. Laut Angaben werden diese Verteidigungsausgaben betreffen.

-Die Verlängerung der geminderten Mehrwertsteuersatz werde vorläufig bis Ende des Jahres sein, stellte ESM-Chef, Klaus Regling klar. Die Rentenkürzungen sei eine konkrete Verpflichtung des Landes, die in Kraft bleibe, betonte er. „Es ist wichtig, dass Griechenland seine Verpflichtungen einhaltet“, so Eurogruppen-Chef, Mario Centeno.

-US-Präsident Donald Trump trifft heute die britische Premierministerin Theresa May sowie Queen Elizabeth, im Rahmen seines Besuchs in Großbritannien.

-Und die Wetterprognose: Die Sonne scheint heute in Attiki. Die Temperatur ist bis 35 Grad in Athen. Zurzeit sind 34 Grad in Gazi.

