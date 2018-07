Η Γαλλία στους δρόμους για την κατάκτηση του Μουντιάλ (videos)

Με το σφύριγμα της λήξης στον τελικό, οι Γάλλοι ξεχύθηκαν κατά χιλιάδες στους δρόμους του Παρισιού για να πανηγυρίσουν έξαλλα την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 4-2 επί της Κροατίας.

Οι περισσότεροι φίλοι της Γαλλίας ήταν βαμμένοι στα χρώματα της ομάδας και το πάρτι που ξεκίνησε με τη λήξη του τελικού δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι τα ξημερώματα.

Paris right now after France’s World Cup victory 🇫🇷🏆🎉 pic.twitter.com/jFCV3j1i5p

— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 15 Ιουλίου 2018