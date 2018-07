11.30 Nouvelles en bref

La rue Nikis

,

au centre d’Athènes, est toujours fermée à cause des heurts qui ont été éclaté plus tôt entre la police et les membres des syndicats

POEDIN

et

ADEDY

. Depuis ce matin, les manifestants ont bloqué les portes du ministère des Finances et ils demandent un rendez vous avec le ministre

Euclid Tsakalotos

,

qui sera finalement organisé dans une heure

.