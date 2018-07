12:30 Die kurze Nachrichtensendung

-Krawalle zwischen den Polizeikräften und den Gewerkschaftlern der Staatsbeamter sowie der Krankenhäuserangestellten gab es früher gab es. Tränengas wurde verwendet. In diesem Moment treffen die Demonstranten, die den Eingang des Finanzministeriums blockiert hatten, Minister Tsakalotos.

-Bis 15.00 Uhr gibt es eine Arbeitsniederlegung der Ärzte an öffentlichen Krankenhäusern in Athen und Piräus.

-In Helsinki werden US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin am Montag zusammentreffen. Die Begegnung im Präsidentenpalast der finnischen Hauptstadt wird weltweit mit Spannung erwartet. Es ist der erste offizielle amerikanisch-russische Gipfel seit der russischen Annexion der ukrainischen Schwarzmeerhalb-nsel Kri mim Jahr 2014.

-Frankreich hat mit einem klaren Sieg im Endspiel gegen Kroatien zum zweiten Mal die Fußball-WM gewonnen.

-Angelique Kerber hat als erste deutsche Tennisspielerin seit Steffi Graf 1996 Wimbledon gewonnen. Die 30-Jährige aus Kiel setzte sich in London 6:3, 6:3 gegen Serena Williams aus den USA durch.

-Ab 18.00 Uhr wird es Verkehrsregelungen im Zentrum von Athen und rund um das Panathinaiko-Stadion wegen des Scorpions-Konzerts geben.

-Und die Wetterprognose: Die Sonne scheint heute in Attiki. Die Temperatur ist bis 35 Grad in Athen. Zurzeit sind 32 Grad in Gazi.

Die nächste kurze NachrichtenSendung auf Deutsch um 13.30 Uhr.

