-In Helsinki werden US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin am Montag zusammentreffen. Die Begegnung im Präsidentenpalast der finnischen Hauptstadt wird weltweit mit Spannung erwartet. Es ist der erste offizielle amerikanisch-russische Gipfel seit der russischen Annexion der ukrainischen Schwarzmeerhalb-nsel Kri mim Jahr 2014.

-Nachdem US-Präsident Trump die Europäische Union in einem Interview als „Gegner“ bezeichnet hat, ruft Bundesaußenminister Heiko Maas die Gemeinschaft zu Geschlossenheit auf. Die Äußerung des Präsidenten „zeigt das leider einmal mehr, wie breit der politische Atlantik geworden ist, seit Donald Trump im Amt ist“, sagte Maas.

-China legte bei der Welthandelsorganisation Beschwerde gegen die jüngst angedrohten US-Zölle auf chinesische Güter im Wert von 200 Milliarden Dollar ein, wie das Handelsministerium in Peking am Montag mitteilte.

-Bis 15.00 Uhr gibt es eine Arbeitsniederlegung der Ärzte an öffentlichen Krankenhäusern in Athen und Piräus.

-Ab 18.00 Uhr wird es Verkehrsregelungen im Zentrum von Athen und rund um das Panathinaiko-Stadion wegen des Scorpions-Konzerts geben.

-Und die Wetterprognose: Die Sonne scheint heute in Attiki. Die Temperatur ist bis 35 Grad in Athen. Zurzeit sind 33 Grad in Gazi.

