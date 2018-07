12:00 Nahcrichten auf Deutsch

12:00 Die kurze Nachrichtensendung

-Donald Trump und Wladimir Putin behaupteten bei ihrem gestrigen Treffen in Helsinki, es habe keine Zusammenarbeit im US-Wahlkampf zwischen dem Kandidaten Trump und der russischen Regierung gegeben. Der amerikanische Präsident sagte: “Ich habe keine Grund anzunehmen, warum es Russland sein sollte.»

-Trump bezweifelte damit das FBI und die Staatsanwaltschaft die davon aus-gehen, dass zumindest 12 Geheimdienstoffiziere Server der Demokraten und von Wahlbehörden angegriffen haben.

Empörte Reaktionen haben in Teilen des US-Kongresses die Äußerungen vom US-Präsidenten ausgelöst. Mitglieder des Kongresses treffen heute Trump.

-An diesem Dienstag wollen EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionschef Jean-Claude Juncker mit Japans Regierungschef Shinzō Abe ein Freihandelsabkommen als Kampfansage an Washington unterzeichnen.

-«Nationaler Ruf nach der Republik»: So heißt eine neue Bewegung in Katalonien, die sich für eine Unabhängigkeit von Madrid starkmachen soll. Einer der Gründer ist der ehemalige Regionalpräsident Carles Puigdemont, berichtet dpa. Vor wenigen Tagen machte das zuständige Oberlandesgericht in Schleswig-Hostein den Weg für eine Auslieferung frei.

-Die britische Premierministerin Theresa May hat, nach Zugeständnissen an die EU-Skeptiker, ein weiteres Etappenziel ihrer Brexit-Strategie erreicht. Das Unterhaus stimmte für ein Zollgesetz für die Zeit nach dem EU-Austritt. Aus Protest gegen die Zugeständnisse der Regierung trat Verteidigungsstaatssekretär Guto Bebb zurück.

-Und die Wetterprognose: Die Sonne scheint heute in Attiki. Die Temperatur ist bis 37 Grad in Athen. Zurzeit sind 32 Grad in Gazi.

