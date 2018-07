Θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ για συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

“Ο πρόεδρος Πούτιν αρνήθηκε με πολύ σθεναρό τρόπο” τις καταγγελίας περί ρωσικής ανάμιξης το 2016 “και δεν έχω κανένα λόγο να πιστέψω ότι ήταν αλλιώς”, είπε ο Τραμπ μετά την συνάντησή τους. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δηλώσεις αυτές, ξεσήκωσαν πολλές αντιδράσεις ακόμα και μέσα στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών.

Πρώτος ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Πολ Ράιαν αντέδρασε δηλώνοντας πως δεν υπάρχει «καμία αμφιβολία» ότι η Μόσχα παρενέβη στις αμερικανικές εκλογές του 2016. Κάλεσε επίσης τον Τραμπ να συνειδητοποιήσει ότι η Ρωσία δεν είναι σύμμαχός των ΗΠΑ. «Δεν υπάρχει καμία ηθική ισοδυναμία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, που παραμένει εχθρική ενάντια στις βασικότερες αξίες και ιδανικά μας. Οι ΗΠΑ πρέπει να επικεντρωθούν να κάνουν τη Ρωσία να λογοδοτήσει και να θέσουν ένα τέλος στις άθλιες επιθέσεις της ενάντια στη δημοκρατία», σημείωσε στην ανακοίνωσή του ο Ράιαν.

Από την πλευρά του, ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής και επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Μπομπ Κόρκερ, παραδέχτηκε ότι απογοητεύτηκε και λυπήθηκε με τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα ο πρόεδρος σε μία στιγμή που «είχε την ευκαιρία να υπερασπιστεί τις υπηρεσίες πληροφοριών οι οποίες εργάζονται για αυτόν». Σημείωσε δε, μιλώντας στο CNN, ότι τα σχόλια του Τραμπ κάνουν τις ΗΠΑ να φαίνονται «περισσότερο ως ένα έθνος παιχνιδάκι».

Άμεση ήταν και η αντίδραση του επίσης ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Μακέιν που χαρακτήρισε τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν «ένα τραγικό σφάλμα» ενώ κατηγόρησε ευθέως τον Αμερικανό πρόεδρο ότι δεν κατάφερε στοιχειωδώς να υπερασπιστεί τη χώρα του. «Όχι μόνο ο πρόεδρος Τραμπ απέτυχε να πει την αλήθεια για έναν αντίπαλο, αλλά μιλώντας εκ μέρους της Αμερικής στον κόσμο, απέτυχε να υπερασπιστεί ό,τι μας κάνει αυτό που είμαστε – μια δημοκρατία ελεύθερων ανθρώπων αφοσιωμένων στην υπηρέτηση της ελευθερίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», ανέφερε.

Προειδοποίηση ότι η στάση του Τραμπ στέλνει σαφώς προς τη Μόσχα ένα μήνυμα αδυναμίας, έκανε ο γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών Λίντσεϊ Γκρέιαμ ο οποίος και χαρακτήρισε επίσης με ανάρτησή του στο Twitter «χαμένη ευκαιρία» το ότι ο πρόεδρος δεν επέρριψε ευθύνες στη Ρωσία για την ανάμιξή της στις εκλογές του 2016 και δεν έστειλε μια «ισχυρή προειδοποίηση» προς τη Μόσχα για τη στάση της σε μελλοντικές εκλογικές διαδικασίες. Τέλος, επισήμανε ότι η αντίδραση Τραμπ «θα δημιουργήσει πολλά περισσότερα προβλήματα απ’ όσα επιλύει».

Meddling & collusion are NOT the same thing.

Russia did meddle in 2016 election & are trying it again. I’ve seen no evidence of collusion, plenty evidence of Russian meddling.

Russia didn’t beat Clinton. Trump beat Clinton.

Bad day for the US. Can be fixed. Must be fixed.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 16, 2018