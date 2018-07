12:00 Nachrichten auf Deutsch

12:00 Die kurze Nachrichtensendung

-US-Präsident Donald Trump akzeptiere deren Erkenntnisse, wonach Russland hinter den Hackerangriffen während des US-Wahlkampfs 2016 steckte, nach der parteiübergreifenden Kritik in den USA an seinem Auftritt mit Russlands Staatschef Wladimir Putin in Helsinki. Trump beschreibt sich als Opfer einer grammatikalischen Falle und fügte jedoch hinzu: «Es könnten auch andere Leute gewesen sein».

-Nach der umstrittenen Abschiebung des tunesischen Islamisten Sami A. hat die SPD ein stärkeres Engagement des Bundes gefordert. Horst Seehofer solle, von dem „Paragrafen 58“ Gebrauch zu machen.

-Das britische Unterhaus hat am Dienstag einen Änderungsantrag zum Handelsgesetz mit 307 zu 301 Stimmen abgelehnt. Der knappe Sieg ist der dritte für PremierMinisterin Theresa May in diesem Monat.

-Der EU-Botschafter in der Türkei, Christian Berger, besuchte die zwei in der Türkei inhaftierten griechischen Soldaten.

-Der Notstand in der Türkei wird zwei Jahren nach dem Putschversuch in der Nacht zu Donnerstag aufgehoben.

-Und die Wetterprognose: Die Sonne scheint heute in Attiki. Die Temperatur ist bis 34 Grad in Athen. Zurzeit sind 31 Grad in Gazi.

Die nächste kurze Nachrichtensendung auf Deutsch um 13.30 Uhr.

