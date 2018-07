Ο Γκασόλ διασώζει πρόσφυγες στη Μεσόγειο

Ο σπουδαίος άσος του ΝΒΑ Μαρκ Γκασόλ στις καλοκαιρινές του διακοπές επιλέγει να παράσχει τη βοήθειά του σε ανθρώπους που την έχουν ανάγκη.

Ο Ισπανός άσος βρίσκεται σε αποστολή διάσωσης μεταναστών και προσφύγων στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Μάλιστα δημοσίευσε φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter όπου εμφανίζεται να συμμετέχει σε επιχείρηση διάσωσης ως μέλος της ομάδας «Proactiva Open Arms», μιας οργάνωσης με έδρα την Ισπανία που βοηθά στη διάσωση των προσφύγων που εγκαταλείπουν τον πόλεμο και τη φτώχεια.

Στη φωτογραφία, ο Μαρκ Γκασόλ διακρίνεται να βοηθά μια γυναίκα που βρίσκεται σε σωσίβια λέμβο και μαζί με άλλα μέλη της ομάδας διάσωσης την μεταφέρουν σε σωστικό σκάφος.

«Έχω δυο παιδιά τη Τζούλια και το Λούκα. Θέλω να τους δώσω το παράδειγμα. Φαντάζομαι την αγωνία των γονιών που προσπαθούν να διασχίσουν με τα παιδιά τους τη Μεσόγειο από την Αφρική για να φτάσουν στην Ευρώπη. Τι εκβιασμούς, δολοφονίες, απειλές δέχονται διακινδυνεύοντας τα πάντα για να φτάσουν σε μια χώρα όπου μπορούν να ζήσουν με ειρήνη και αξιοπρέπεια», εξήγησε ο διάσημος μπασκετμπολίστας μιλώντας στην ισπανική El Pais.

Από τους καλύτερους παίκτες στο NBA, ο Μαρκ αισθάνεται πολύ πιο υπερήφανος γιατί χθες συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης μιας μετανάστριας από το Καμερούν που είχε εγκαταλειφθεί στην τύχη της ανοικτά των ισπανικών ακτών.

«Όλες οι νίκες με τους Μέμφις Γκρίζλις δεν είναι τίποτα μπροστά στο να δίνεις ένα χέρι για την αντιμετώπιση της καθημερινής τραγωδίας των χιλιάδων μεταναστών που διακινδυνεύουν και συχνά χάνουν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τη δυστυχία», υποστήριξε ο Ισπανός διεθνής σέντερ.

Frustration, anger, and helplessness. It’s unbelievable how so many vulnerable people are abandoned to their deaths at sea.

Deep admiration for these I call my teammates at this time @openarms_fund pic.twitter.com/TR0KnRsrTE

— Marc Gasol (@MarcGasol) July 17, 2018