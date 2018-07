Πάνος Μουζουράκης: Από το Λος Άντζελες στον 9.84 για το Mamma Mia 2

Συνέντευξη στον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη

«Νομίζω πως το πιο μεγάλο ταλέντο μου δεν είναι ούτε το ταλέντο μου ως ηθοποιού ούτε ως τραγουδιστή, είναι το ταλέντο μου να γίνονται τα όνειρά μου πραγματικότητα. Και όσο περνάνε τα χρόνια όλο και αυτό γίνεται πιο έντονα… όλη η ιστορία μου με το Mamma Mia 2: Here we go again, και τη συμμετοχή μου σε αυτό ξεκίνησε πέρυσι το καλοκαίρι που έκανα διακοπές στην Αντίπαρο και ξαφνικά μου ήρθε η ευχάριστη είδηση ότι εγκρίθηκε η πράσινη κάρτα που είχα ζητήσει για να πάω στην Αμερική. Βέβαια την είχα ζητήσει πριν δυο χρόνια, αλλά αυτή η αργοπορία μου έκανε καλό γιατί με τις εμφανίσεις μου στην τηλεόραση και τα live μου μπόρεσα να μαζέψω κάποια χρήματα για να είναι πιο εύκολη η διαμονή μου εκεί. Όταν ήρθε αυτή η πράσινη κάρτα πέρυσι, ξαφνικά σκέφτηκα ‘εγώ όμως, τώρα εκεί τι θα έχω να τους δείξω για να πεισθούν για μένα; δεν με ξέρει κανείς εκεί’. Και ξαφνικά, έξι μέρες μετά με παίρνει η casting director μου και μου λέει να ετοιμαστείς για οντισιόν για το Mamma Mia.Μπα, της απάντησα, δε θέλω να κάνω θέατρο φέτος. Όχι, δεν κατάλαβες, μου απάντησε εκείνη – πρόκειται για το σίκουελ του πρώτου Mamma Mia, για καινούρια ταινία. Πέταξα από τη χαρά μου γιατί κατάλαβα ότι κάποιος υπάρχει εκεί πάνω και με βοηθάει. Στείλαμε λοιπόν ότι ήταν να στείλουμε, cd, ταινίες, τηλεοπτικά κλπ, και ήρθε η απάντηση ότι πήρα το ρόλο και ότι τους κάνω. Πέταξα από τη χαρά μου. Ο δε ρόλος ήτανε σα να γράφτηκε για μένα. Παίζω έναν ατάλαντο τραγουδιστή που έχει ανοίξει ένα μπαρ στο περίφημο νησί “Καλημέρα”, όπου υποτίθεται ότι εξελίσσεται η υπόθεση, για να μπορεί να τραγουδάει μαζί με την μπάντα του, χωρίς πρόβλημα. Και μάλιστα, θα τραγουδούσα κι ένα τραγούδι. Όταν πήγα στην Αγγλία, και εδώ πρέπει να σου κάνω μια παρένθεση και να σου πω τι σημαίνει πραγματικός επαγγελματισμός από την πλευρά όλων αυτών των ανθρώπων: ήρθε στο Χαλάνδρι στο σπίτι μου το αμάξι της εταιρίας, με πήγε στο αεροδρόμιο, πήρα το αεροπλάνο, στο Λονδίνο με περίμενε αυτοκίνητο και με πήγε σε μια εκκλησία όπου θα γινόταν η ηχογράφηση. Στο Λονδίνο πολλές εκκλησίες έχουν διασκευαστεί σα στούντιο και γίνονται εκεί ηχογραφήσεις. Τραγουδάω αυτό το μικρό τραγουδάκι που ήταν να πω, τελείωσε η ηχογράφηση και ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο Ολ Πάρκερ, έδειξε ενθουσιασμένος με τον τρόπο που τραγούδησα και μου είπε μπράβο. Τότε μπήκε στο στούντιο ο Μπένυ από τους ABBA, το άκουσε και είπε “είναι πολύ καλό, μόνο που δεν έπρεπε να είναι τόσο καλό, ο συγκεκριμένος χαρακτήρας δεν πρέπει να τραγουδάει καλά!” και με παρακάλεσαν να το ξαναγράψω με πιο έντονη ελληνική προφορά και με λιγότερο ..καλή ερμηνεία. Βέβαια μου είπε ο Μπένυ πως το τραγούδι με τη φωνή μου δε θα μπει στο σάουντρακ, ότι εκεί θα μπει ερμηνεία άλλου. Τελικά όμως, δυο εβδομάδες πριν την πρεμιέρα της ταινίας με πήραν τηλέφωνο για να μου πουν ότι επιλέχθηκε η δική μου ερμηνεία θα μπει στο σάουντρακ. Καταλαβαίνεις ότι πέταξα στον ουρανό από τη χαρά μου!..».

Από το Λος Άντζελες ο Πάνος Μουζουράκης περιγράφει με το κέφι και το πάθος και τη χαρά μικρού παιδιού όσα συνέβησαν τον τελευταίο ένα χρόνο στη ζωή του, για τη συμμετοχή του στο σίκουελ του Mamma Mia δίπλα στη Μέριλ Στριπ, τον Πιρς Μπρόσναν αλλά και τη Σερ που λαμβάνει μέρος σε αυτή την ταινία, με την οποία μάλιστα έχει και μια μικρή κοινή σκηνή.

«Μη φανταστείς ότι πρόκειται για κανένα σπουδαίο ρόλο. Ένας μικρός ρόλος είναι, έχω μια ωραία σκηνή δυο λεπτά και μετά κάνω κάποια περάσματα. Σε ένα από αυτά με τη Σερ. Όμως, μου έκανε τεράστια εντύπωση ο επαγγελματισμός και η απλότητα όλων αυτών των ανθρώπων. Ακόμη και στον πιο μικρό, στον πιο ασήμαντο ρόλο, όλοι φέρονται σα να είναι κάτι σπουδαίο, και με αυτό τον τρόπο σε κάνουν να αισθάνεσαι κι εσύ πως πρέπει να είσαι όσο μπορείς καλύτερος. Σκέψου πως όταν πήγα στο στούντιο της WB, αν και δεν πήγα με αυτοκίνητο, εκείνοι είχαν προβλέψει για θέση στο πάρκινγκ με το όνομά μου. Σκέψου πως όταν έκανα πρόβα τα κοστούμια ξαφνικά μπήκε στο χώρο ο Πιρς Μπρόσναν. Εγώ έμεινα, λέω Θεέ μου, ο Τζέημς Μποντ! Ετοιμαζόμουν να του πω τα τυπικά, αλλά με πλησιάζει, μου σφίγγει το χέρι και μου λέει “είδα τα δοκιμαστικά είσαι πολύ καλός και σε ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σου στην ταινία. Την κάνεις καλύτερη. Εγώ έπαθα σοκ βέβαια».

«Στο Λονδίνο που έγιναν τα γυρίσματα και όπου θα έπρεπε να δεις τα απίστευτα σκηνικά, σχεδόν φτιάχτηκε όλο το νησί από την αρχή, πήγα δύο φορές. Μία για δέκα μέρες και μία για δεκατρείς μέρες. Στο νησάκι στην Κροατία που έγιναν τα εξωτερικά δε χρειάστηκε να πάω εγώ. Όσο για την πρεμιέρα, δεν είναι λίγο πράγμα μες σε μια αίθουσα μαζί με τη Σερ, τον Μπρόζναν, τη Στριπ, να νιώθεις ότι την ώρα που παίζεις το ρόλο σου πάνω στο πανί η Μέριλ Στριπ από κάτω σε παρακολουθεί. Δεν το πιστεύω. Το κακό είναι ότι από τη χαρά και την αγωνία μου, συγχρόνως, δεν έβγαλα ούτε μια φωτογραφία για να έχω! Ελπίζω να μη πάθω τίποτε και τα ξεχάσω!».

Ιάσ.Τρ.: Φαντάζομαι ότι θα αργήσεις να γυρίσεις στην Ελλάδα αφού νοίκιασες και σπίτι εκεί.

«Όχι, ελπίζω να γυρίσω σύντομα. Την αγαπώ την Ελλάδα και είναι υπέροχο πράγμα όλη αυτή η αγάπη που παίρνω από την Ελλάδα μου, που πραγματικά με βοηθάει να προχωράω με χαμόγελο, με αγάπη και χωρίς γκρίνια. Άλλωστε, αύριο Παρασκευή 20/7, θα βγει στην Ελλάδα ένα καινούριο τραγούδι που έγραψα εδώ, και ίσως να βγει και στο εξωτερικό, μια και του έφτιαξα και αγγλικούς στίχους. Για μένα είναι πολύ σημαντικό, γι’ αυτό και στο λέω, γιατί αυτό το τραγούδι το έγραψα για το μπαμπά μου, στο αεροδρόμιο, το μπαμπά μου που τον έχασα τον περασμένο Μάρτιο και που τον αγαπούσα πολύ. Ελπίζω να μην κάνω πολύ καιρό να γυρίσω στην Ελλάδα».

Ιάσ. Τρ: Ελπίζω να κάνεις πολύ καιρό να έρθεις, γιατί δε θα προλαβαίνεις από τις δουλειές.

Ο Πάνος Μουζουράκης ήταν πάντα χαρούμενος, μπριλάντε, ξεχωριστός στο χώρο του. Είμαι σίγουρος ότι αυτό, εκεί που είναι, θα εκτιμηθεί δεόντως. Θα τον δούμε στο Mamma Mia 2, που ξεκινά απόψε σε 170 σινεμά σε όλη την Ελλάδα, κι οι ευχές κι η αγάπη όλων μας είναι δίπλα του.