Παίκτης της Λίβερπουλ με κάθε επισημότητα είναι ο Άλισον Μπέκερ αφού οι «κόκκινοι» της Αγγλίας ανακοίνωσαν την μεταγραφή – ρεκόρ για τερματοφύλακα, αφού οι Άγγλοι θα δώσουν στη Ρόμα 62,5 εκατ. ευρώ και δέκα ακόμα από μπόνους για τη μετακίνηση.

Η απόκτηση του βραζιλιάνου τερματοφύλακα έκανε τον Κλοπ ευτυχισμένο αφού ο Γερμανός με tweet του ανέφερε ότι ο Άλισον είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Το συμβόλαιο του είναι για τα επόμενα έξι χρόνια και στη Λίβερπουλ ευελπιστούν ότι βρήκαν τον άνθρωπο που θα υπερασπίζεται στο μέλλον την εστία της ομάδας και θα τη βοηθήσει να κατακτήσει τους στόχους της.

Ο Άλισον έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις στην ιστοσελίδα της Λίβερπουλ λέγοντας:

«Είμαι χαρούμενος, είναι ένα όνειρο που έγινε αληθινό να φορέσω τη φανέλα ενός κορυφαίου κλαμπ που θέλει πάντα να κερδίζει. Είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα στην καριέρα μου και μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα τα δώσω όλα».

Από την πλευρά του ο Γιούργκεν Κλοπ μιλώντας και αυτός στην ιστοσελίδα της ομάδας υποστήριξε μεταξύ άλλων: «Μετά από ένα σημείο τις τελευταίες εβδομάδες παρουσιάστηκε η ευκαιρία να πάρουμε έναν από τους κορυφαίους γκολκίπερ στον κόσμο. Μετά δεν αργήσαμε. Απλά έπρεπε να μιλήσουμε με τους ιδιοκτήτες. Ενθουσιάστηκαν, οπότε προχωρήσαμε.

Νομίζω ότι ήταν κάτι που έπρεπε να κάνουμε. Δεν έχει να κάνει με την τιμή, δεν κανονίζουμε εμείς την τιμή, είναι η αγορά. Έτσι είναι και δεν το σκεφτήκαμε».

Μάλιστα ο Γερμανός προπονητής της Λίβερπουλ θέλοντας να κάνει την πρώτη γνωριμία μαζί του…μπούκαρε στην συνέντευξη που έδινε ο Άλισον στο κανάλι της Λίβερπουλ.

Δείτε το βίντεο

When your first @LFCTV interview gets interrupted by the boss! 😂😂https://t.co/hWeZgjkbRw pic.twitter.com/86SHqpfa3M

— Liverpool FC (@LFC) 19 Ιουλίου 2018