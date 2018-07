Οι Iron Maiden «έκαψαν» το Terravibe Park της Μαλακάσας! (φωτο-video)

Οι θεοί της χέβι μέταλ μουσική, Iron Maiden, ισοπέδωσαν το Terravibe Park της Μαλακάσας, στην πολυαναμενόμενη συναυλία της χρονιάς που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, παρουσία 36.000 κόσμου.

Η παγκόσμια περιοδεία του θρυλικού heavy metal συγκροτήματος που μεγάλωσε γενιές και γενιές με τίτλο «Legacy Of The Beast World Tour», εμπνέεται από το ομότιτλο mobile game και το κόμικ των Maiden που κυκλοφόρησαν πέρυσι.

Η μπάντα αποφάσισε να συμπεριλάβει κομμάτια που είχαν να ακουστούν αρκετά χρόνια όπως το «The Clansman», «For the Greater Good of God» και «Sign of the Cross», ενώ μεγάλη έκπληξη αποτελεί το «Flight of Icarus», που είχε να ακουστεί σε live από το 1986 και την περιοδεία των Iron Maiden για την προώθηση του Somewhere In Time»!

Οι απανταχού φαν των Maiden, όλων των ηλικιών, έδωσαν δυναμικό «παρών» στο Rockwave Festival και τα live video μέσω των social media έδωσαν μία γεύση από το τι συνέβη στο Terra Vibe. Από το setlist δεν έλλειψαν και οι μεγάλες επιτυχίες τους όπως «Number of the Beast», «Τrooper», «2 Μinutes to Midnight», «Fear of the Dark», «Αces High», «The Evil That Men Do», και Hallowed be thy Name», ενώ την τιμητική του είχε και το «Alexander the Great», στο οποίο έγινε μια μικρή αναφορά με το τέλος της συναυλίας.

Η εκρηκτική εμφάνιση των Judas Priest που προηγήθηκε την Πέμπτη στο Terra Vibe είχε ζεστάνει τη διάθεση των metallers και η Μαλακάσα από τις μεσημεριανές ώρες της Παραεκυής γέμιζε με κόσμο. Web, Monument, The Raven Age, Tremonti και Volbeat (οι Δανοί έπαιξαν για πρώτη φορά στη χώρα μας), γνώριζαν πως θα ανοίξουν τη μεγαλύτερη συναυλία του φετινού καλοκαιριού και έκαναν το όνειρό τους πραγματικότητα, κερδίζοντας αναλογικά με το εκτόπισμά τους το ενδιαφέρον και την παρουσία του κόσμου.

Η νύχτα έγινε μέρα στο Terravibe Park

Οι Iron Maiden, μετά την περιπέτεια του Bruce Dickinson με τον καρκίνο και την περιοδεία για το άλμπουμ «The Book Of Souls» επέστρεφαν με τη «Legacy of the beast» τουρνέ τους, και έδωσα άλλο ένα sold out gig στον κόσμο.

«We shall fight on beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight on the hills, we shall never surrender», ακούστηκε από τα μεγάφωνα, το γνωστό απόσπασμα από την ιστορική ομιλία του Ουίνστον Τσόρτσιλ που προλογίζει το «Aces High», με ένα βρετανικό βομβαρδιστικό Spitfire να ορθώνεται στο Terra Vibe, και σε συνέχεια…. Κόλαση!



Μέσα σε δευτερόλεπτα η Μαλακάσα μεταμορφώθηκε σε γήπεδο, με τα δεκάδες καπνογόνα να χρωματίσουν την ατμόσφαιρα.

Ακολούθησαν τα «Where Eagles Dare», «2 Minute To Midnight» και η ψευδαίσθηση πως μπορεί να είσαι στο Hammersmith Odeon του Λονδίνου ή στο Long Beach Arena της Καλιφόρνια, όπως στη φωτογραφία που κοσμούσε το gatefold βινύλιο του «Live After Death», για να ακολουθήσει το «συναυλιακό» Revelations.

Πανικός επικράτησε στο Trooper, με τον Dickinson να κυματίζει και την ελληνική σημαία!

Στο «The Clansman» ο Bruce Dickinson μετέφερε την Ελλάδα στη Σκωτία του Ουίλιαμ Γουάλας, επισημαίνοντας, με τη βρετανική λεπτότητα που τον διακρίνει, πως δεν ήρθε να μιλήσει για δημοκρατία στη χώρα που αυτή γεννήθηκε και οδηγώντας σε ένα καθαρτικό ξέσπασμα τους 40.000 χιλιάδες ανθρώπους που φωνάζουν «Freedom».

Το συγκρότημα από τη Βρετανία, είχε διαφορετικό σκηνικό σε κάθε τραγούδι, ενώ όταν ξεκίνησαν οι πρώτες νότες του «Sign Of The Cross», o Bruce Dickinson περιφερόταν με έναν τεράστιο σταυρό, από τη μία άκρη της σκηνής ως την άλλη.

Στο κλασικό «Fear Of The Dark» έγινε σεισμός ενώ στο «The Number Of The Beast», το moshpit και το crowd surfing δεν σταμάτησε ούτε λεπτό.



Στο encore η τριπλέτα των «The Evil That Men Do», «Hallowed Be Thy Name» (χαμός) και «Run Τo Τhe Hills» έριξε την αυλαία στην καλύτερη συναυλία που είδαμε ποτέ στη χώρα από το συγκρότημα που έβαλε στο metal τη λογοτεχνία, την τεχνική και το έξυπνο μάρκετινγκ.

Το πανό «Alexander The Great» που απλώθηκε, προκάλεσε συζητήσεις για το αν επιτέλους παίξουν για πρώτη φορά σε συναυλία το ομότιτλο τραγούδι. Ο τραγουδιστής, Bruce Dickinson, έκανε χαβαλέ, ερμηνεύοντας για λίγα λεπτά τους στίχους του ρεφρέν του τραγουδιού, αποχαιρετώντας γυναίκες, άνδρες και παιδιά την ώρα που ένα μισό φεγγάρι φώτιζε το Terra Vibe. Η νύχτα είχε γίνει μέρα, και όσα έζησαν οι τυχεροί που βρέθηκαν στη Μαλακάσα, θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στις μνήμες τους. Up the irons!