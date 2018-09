13:30 Nachrichten auf Deutsch

13:30 Die kurze Nachrichtensendung

Die Regierungskoalition hat im aktuellen Deutschlandtrend von Infratest dimap für das ARD-Morgenmagazin weiter an Zustimmung verloren: Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die Union 28 Prozent erhalten, ihr schlechtesten Wert seit November 1997.

Koalitionspartner SPD fällt um einen Prozentpunkt auf 17 Prozent und verliert damit den zweiten Platz an die AfD, die 18 Prozent erhält. Die Grünen kämen auf 15 Prozent, die Linke auf zehn und die FDP auf neun Prozent der Stimmen.

59 Prozent der Befragten halten Horst Seehofer als Bundesinnenminister für eine «schlechte Wahl», lediglich 28 Prozent halten ihn für eine gute Besetzung des Postens. Damit verlor er elf Prozentpunkte im Vergleich zum April dieses Jahres. Nur bei den AfD-Anhängern erhielt Seehofer mehrheitliche Unterstützung mit 61 Prozent.

Am Nachmittag empfängt Bundeskanzlerin Merkel den tschechischen Staatspräsidenten Milos Zeman zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt.

Die ersten hundert Asylbewerber im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos reisen heute nach Kavala und anschließend nach Thessaloniki.

Eine Frau hat in einem Kindergarten in Queens, New York mindestens fünf Personen, darünter drei zwei-jährige Kinder, mit einem Messer verletzt. Die Täterin ist festgenommen.

Und die Wetterprognose: Die Sonne scheint heute in Attiki. Die Temperatur ist bis 30 Grad in Athen. Zurzeit sind 27 Grad in Gazi.

Die nächste kurze Nachrichtensendung auf Deutsch am Montag um 12:30 Uhr.

