Επίθεση με μαχαίρι στο Κουίνς της Νέας Υόρκης – Παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες

Η γυναίκα μαχαίρωσε τρία βρέφη –δύο κοριτσάκια και ένα αγοράκι. Ένα από τα κοριτσάκια φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως αναφέρει το NBC.

Δύο ενήλικες τραυματίστηκαν επίσης στο περιστατικό. Ένας άνδρας, πατέρας ενός από τα τραυματισμένα παιδιά, ο οποίος μαχαιρώθηκε στο πόδι και μια γυναίκα που εργαζόταν στον παιδικό σταθμό, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δράστης της επίθεσης είναι μια 52χρονη γυναίκα, η οποία βρίσκεται υπό κράτηση σε νοσοκομείο της περιοχής.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι η γυναίκα είχε πολλαπλές αυτοτραυματισμένες πληγές με μαχαίρι.

Το κίνητρο πίσω από την επίθεση παραμένει ακόμα άγνωστο.

#BREAKINGNEWS multiple people stabbed at a home on a 161st in Queens, that includes children. pic.twitter.com/FF5TJ3TUF2

— Marvin Hoffman (@theeye74) September 21, 2018