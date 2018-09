Ιράν: Ένοπλοί επιτέθηκαν σε στρατιωτική παρέλαση – Δεκάδες νεκροί

Ο πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ροχανί διέταξε τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας να εντοπίσουν τους υπεύθυνους της επίθεσης.

«Υπάρχει ένας αριθμός θυμάτων που δεν είναι στρατιώτες, περιλαμβανομένων γυναικόπαιδων, που είχαν έρθει για να παρακολουθήσουν την παρέλαση», ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο ανώνυμη επίσημη πηγή.

Εν τω μεταξύ, το φερόμενο Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της οργάνωσης, το Amaq.

Το πρακτορείο μετέδωσε ότι μαχητές του ΙΚ πραγματοποίησαν την επίθεση, αλλά η οργάνωση δεν έχει δώσει αποδείξεις για τον ισχυρισμό αυτόν.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε «ένα ξένο καθεστώς» που στηρίζεται από τις ΗΠΑ : «Τρομοκράτες που στρατολογήθηκαν, εκπαιδεύτηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από ξένο καθεστώς επιτέθηκαν στην Αχβάζ (…) Το Ιράν θεωρεί ότι τους περιφερειακούς υποστηρικτές της τρομοκρατίας και τα αφεντικά τους, τους Αμερικανούς, υπεύθυνους για αυτές τις ενέργειες», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ.

Terrorists recruited, trained, armed & paid by a foreign regime have attacked Ahvaz. Children and journos among casualties. Iran holds regional terror sponsors and their US masters accountable for such attacks. Iran will respond swiftly and decisively in defense of Iranian lives. pic.twitter.com/WG1J1wgVD9

— Javad Zarif (@JZarif) September 22, 2018