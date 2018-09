Η ταινία «Άβανος μεγάλος νικητής του 41ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Η ταινία «Άβανος» του Παναγιώτη Χαραμή αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του 41ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, αποσπώντας τον Χρυσό Διόνυσο και άλλα πέντε σημαντικά βραβεία: σεναρίου, φωτογραφίας, ανδρικής ερμηνείας στον Κίμωνα Κουρή, σκηνικών, όπως και το βραβείο της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης.

Τον Αργυρό Διόνυσο απέσπασε η ταινία της Ζακλίν Λέντζου «Έκτορας Μαλό-η τελευταία μέρα της χρονιάς».

Στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης απέσπασε η ταινία του Βασίλη Κεκάτου «Η Σιγή των Ψαριών όταν Πεθαίνουν».

Αναλυτικά τα βραβεία έχουν ως εξής:

Εθνικό Διαγωνιστικό

Χρυσός Διόνυσος: «Άβανος» του Παναγιώτη Χαραμή

Αργυρός Διόνυσος: «Έκτορας Μαλό – Η Τελευταία Μέρα της Χρονιάς» της Ζακλίν Λέντζου

Βραβείο «Σωκράτης Δημητριάδης» για την καλύτερη ταινία της κατηγορίας «Έλληνες του Κόσμου»: «Calling» της Αρτεμις Αναστασιάδου

Ειδικό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη «Ντίνος Κατσουρίδης»: Δημήτρης Τσαλαπάτης, «Νάρκη»

Βραβείο Τώνια Μαρκετάκη για την καλύτερη γυναίκα σκηνοθέτη: Αναστασία Μελία Ελευθερίου, «En Partie»

Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας: «Πολυέλαιος» του Αντώνη Γλαρού

Βραβείο Ντοκιμαντέρ: «La Ultima Hija» της Εύης Καραμπάτσου

Βραβείο Κλιματική Αλλαγή και Φυσικό Περιβάλλον (συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ εκ μέρους της ΑμΚΕ Κύκλωψ): «Τέταρτος Τοίχος» του Δημήτρη Γκότση

Τιμητική Διάκριση Φωτογραφίας: Κλαούντιο Μπολιβάρ, «Άβανος» του Παναγιώτη Χαραμή

Τιμητική Διάκριση Σεναρίου: Παναγιώτης Χαραμής, «Άβανος»

Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας: Σοφία Κόκκαλη, «Μόλλυ 6 με 8» του Ευθύμη Μιχελουδάκη

Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας: Κίμων Κουρής, «Άβανος» του Παναγιώτη Χαραμή

Τιμητική Διάκριση Μοντάζ: Μυρσίνη Αριστείδου, «Άρια» της Μυρσίνης Αριστείδου

Τιμητική Διάκριση Πρωτότυπης Μουσικής: Βασίλης Ζλατάνος, «Βουρβουρού» της Καρίνας Λογοθέτη

Τιμητική Διάκριση Ήχου: Αντριάνο Μαντόβα, «Ave Eva» της Ολίβια Τβαρντόσκα

Τιμητική Διάκριση Σχεδιασμού Ηχου: Γουίλιαμ Μίλερ, «The Sound» του Αντονι Πέτρου

Τιμητική Διάκριση Σκηνικών: Χρύσα Σερδάρη, «Άβανος» του Παναγιώτη Χαραμή

Τιμητική Διάκριση Κοστουμιών: Μάρλι Αλιφέρη, «Βουρβουρού» της Καρίνας Λογοθέτη

Εύφημος Μνεία: Νιόβη Χαραλάμπους, ερμηνεία στο «Quidnunc» του Χάρη Αγιώτη

Εύφημος Μνεία: Κρις Σκοτ, ερμηνεία στο «Beyond Good & Evil or (The Exuberantly Painful Process of Teething)» του Αλέξανδρου Παπαθανασόπουλου

Εύφημος Μνεία: για την προσέγγιση ταινίας είδους, «Ολα για Ολα» του Μαρίνου Σκλαβουνάκη

Ειδικό Βραβείο: «Η Σιγή των Ψαριών όταν Πεθαίνουν» του Βασίλη Κεκάτου

Διεθνές Διαγωνιστικό

Grand Prix 2017: «Vihta» του Φρανσουά Μπιερί

Δεύτερο Βραβείο: «My Name Is Julita» του Φιλίπ Ντζιερζάφσκι

Βραβείο EFA «ΔΡΑΜΑ 2017» της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου: «The Escape» της Λετισιά Μαρτινόνι

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης: «Η Σιγή των Ψαριών όταν Πεθαίνουν» του Βασίλη Κεκάτου

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων: «Tweet-Tweet» της Ζάνα Μπεκμαμπέτοβα

Ειδικό Βραβείο Αρτιότερης Παραγωγής TV5 MONDE: «Delectable You» του Αξέλ Κουρτιέρ

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: «Manicure» του Αρμάν Φαγιάζ

Εύφημος Μνεία: για το σενάριο, «The Rabbi» του Ουρίγια Χερτς

Εύφημος Μνεία: «The Shadow of the Bride» της Αλεσάντρα Πεσέτα

Pitching Lab

Βραβείο Finos Film (με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ): Θάνος Ψυχογιός για το «Scar»

Ανεξάρτητα Βραβεία

Βραβείο FIPRESCI για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα: «The Culture» του Ερνστ Ντε Γκέερ

Βραβείο Π.Ε.Κ.Κ. (Πανελλήνια Ενωση Κριτικών Κινηματογράφου) για το Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα: «Μόλλυ 6 με 8» του Ευθύμη Μιχελουδάκη

Βραβείο Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών για την καλύτερη φωτογραφία από νέο Έλληνα κινηματογραφιστή: Γιάννης Σίμος για τη «Νάρκη» του Δημήτρη Τσαλαπάτη

Βραβείο Τεχνικής Αρτιότητας της Ένωσης Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης ΕΤΕΚΤ: «Άβανος» του Παναγιώτη Χαραμή

Βραβείο Ο.Κ.Λ.Ε. (Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας): «37 Mέρες» της Νικολέτας Λεούση

Βραβείο Ανθρωπίνων Αξιών της Βουλής των Ελλήνων: «My Name Is Julita» του Φιλίπ Ντζιερζάφσκι

Κίνητρα Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου

Από 2.000 ευρώ για την επόμενη ταινία τους κερδίζουν οι ταινίες: «Βασιλεία» της Αναστασίας Κρατίδη, «Tropical Dreams» της Βαγγελιώς Σουμέλη, «En Partie» της Αναστασίας Μελίας Ελευθερίου, «Κιόκου Πριν Έρθει το Καλοκαίρι» του Κωστή Χαραμουντάνη, «Εντροπία» του Χρήστου Τάτση και «Yawth» των Λήδας Βαρτζιώτη και Δημήτρη Τσακαλέα. Επίσης, το ΕΚΚ απένειμε το Βραβείο Pitching Lab στο «Nursery Rhyme».