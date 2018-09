11.30 Nouvelles en bref

Alexis Tsipras se trouve depuis hier à New York afin de participer à la session de l’Assemblée Générale des Nations Unies . Le premier ministre est accompagné du chef de la diplomatie Nikos Kotzias, du ministre de la Politique Numérique Nikos Pappas et du ministre adjoint des Finances Giorgos Chouliarakis.

Demain après midi le premier ministre aura un entretien avec Recep Tayiip Erdogan. Au centre des discussions les relations bilatérales, Chypre et la mer Egée.

Ce soir, pendant son discours Alexis Tsipras va parler des grands défis de la communauté internationale en soulignant le besoin de la défense des valeurs démocratiques et de l’État de droit. Il va aussi évoquer le rôle de la Grèce ayant comme exemple l’accord de Prespes qui prévoit la dénomination du pays voisin.

défis la communauté internationale Une semaine avant le referendum crucial à l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine, le président du pays Gjorge Ivanov a annoncé qu’il ne va pas voter et a répété que l’accord ne respecte pas la Constitution et se tourne contre les intérêts du pays.

Gjorge Ivanov Le rapport médico-légal du jeune homme qui a été attaqué par deux personnes samedi après avoir tenté voler une bijouterie, sortira dans la journée. La police recherch e toujours la seconde personne qui a participé au l ynchage .

recherch la seconde personne qui a participé Date limite Vendredi pour l’encaissement de la première tranche de la taxe immobilier ENFIA.

A partir d’aujourd’hui la circulation alternée entre de nouveau en vigueur au centre d’Athènes.

Et la météo: Ciel plutôt dégagé aujourd’hui à Attiki cependent à partir de demain on attend des pluies, des orages et une baisse notable des températures. 27 degrés en ce moment à Gazi.

