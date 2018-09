13:00 Nachrichten auf Deutsch

13:00 Die kurze Nachrichtensendung

Die Koalitionsspitzen haben sich im Fall Maaßen auf einen Kompromiss geeinigt. Er soll im Bundesinnenministerium einen Posten als Sonderberater für europäische und internationale Aufgaben erhalten. Maaßen soll den Rang eines Abteilungsleiters haben und keine Gehaltserhöhung bekommen.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble plädiert Im Interview mit WELT AM SONNTAG in der Flüchtlingsdebatte für mehr Realismus und Integration. „Wir sollten nicht allzu stark die Hoffnung schüren, dass wir die Großzahl dieser Menschen zurückführen können. Eher sollten wir alle Kraft dafür aufbringen, sie in unsere Gesellschaft zu integrieren.“

Das Sturmtief Fabienne zieht über Deutschland. Eine Frau stirbt, ein kleiner Junge schwebt in Lebensgefahr. Bahn- und Flugverkehr sind betroffen.

Heute Abend findet eine entscheidende britische Kabinettssitzung statt. Die Mehrheit des Kabinetts ist laut einem Bericht für ein Freihandelsabkommen ähnlich dem Ceta-Deal zwischen Kanada und der EU, nachdem die EU-Regierungschefs Brexit-Pläne von Premierministerin Theresa May in Salzburg zurückgewiesen hatten.

Der Heizölpreis in Griechenland steigt bis um 17 Prozent dieses Jahr. In urbanen Zentren wird den Preis auf 1,1 Euro pro Liter und in den entfernten Gebieten auf 1,25 steigen.

Und die Wetterprognose: Die Sonne scheint heute in Attiki. Die Temperatur ist bis 33 Grad in Athen. Zurzeit sind 30 Grad in Gazi. Ab Dienstag ist eine Wetterverschlechterung mit Regen und einem Temperaturfall zu erwarten.

Die nächste kurze Nachrichtensendung auf Deutsch um 13:30 Uhr.

