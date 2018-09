13:30 Nachrichten auf Deutsch

13:30 Die kurze Nachrichtensendung

Es gibt große Empörung in Griechenland über die überraschende Intervention der Staatsanwältin des Ageopags, Xeni Dimitriou, in der Untersuchung über den GroßBrand in Mati. Sie fordert, dass ein weiteres Untersuchungsergebnis in den Prozessakten umfasst werde, dass die Dauer des ganzen Verfahrens drei Monate verlängert wird. Nach der Reaktionen kündigte Dimitriou an, Staatsanwalt Ilias Zagoreos werde seinen Posten nicht verlassen.

Am Mittwoch Morgen findet die Verteidigungsrede vor dem Untersuchungsrichter der Juwelier der zusammen mit einer anderen Person Zak Kostopoulos geprügelt hat, statt.

Heute trifft Griechenlands Premier Alexis Tsipras den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in New York, am Rande der UN-Generalversammlung. Im Mittelpunkt des Gespräches stehen die bilateralen sowie eurotürkischen Beziehungen, die Situation in der Ägäis und der Zypern-Streit.

Die CDU/CSU-Fraktion wählt heute ihren Vorsitzenden – und zum ersten Mal seit 13 Jahren muss sich Amtsinhaber Volker Kauder Sorgen um seine Wiederwahl machen. Beobachter trauen Herausforderer Ralph Brinkhaus 40 Prozent der Stimmen zu. Damit wird die Wahl auch zum Vertrauenstest für Kanzlerin Merkel.

Und die Wetterprognose: Es ist etwas bewölkt in Attiki. Die Temperatur ist bis 26 Grad in Athen. Zurzeit sind 22 Grad in Gazi. Eine Wetterverschlechterung ist zu erwarten.

