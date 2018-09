Επιχειρηματικός Επιταχυντής INNOVATHENS – Οι αιτήσεις άνοιξαν

Το INNOVATHENS powered by Samsung, ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, μετά από δύο επιτυχημένους θεματικούς κύκλους, διοργανώνει για 3η φορά Επιχειρηματικό Επιταχυντή “Creative Industries Vol. 3” αφιερωμένο στις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες: βιβλίο, μουσική, (ανα)παραστατικές τέχνες (performing arts), τηλεόραση, κινηματογράφος, ραδιόφωνο, e-games και ψηφιακές εφαρμογές, εικαστικές τέχνες (visual arts), αρχιτεκτονική και διαφήμιση.

Ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής (Business Accelerator) του INNOVATHENS είναι ένα 3μηνο πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παρέχει, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε startups και επιχειρήσεις ώστε να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν και να διεκδικήσουν επάξια μια θέση στο οικοσύστημα καινοτομίας της πόλης, την ελληνική και, κυρίως, τη διεθνή αγορά.

Ο 7ος κύκλος του Επιχειρηματικού Επιταχυντή του INNOVATHENS διοργανώνεται με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Ίδρυματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), της εταιρίας Planet S.A. – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρηματικότητας, των Athens Σynergies και του ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος).

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Κυριακή 21 Οκτωβρίου

Τι προσφέρουμε;

– Σεμινάρια ενίσχυσης των επιχειρησιακών λειτουργιών: διοίκηση (management), διαχείριση προσωπικού (HR management), marketing, δημόσιες σχέσεις, οικονομική διαχείριση κ.ά.

– Σεμινάρια ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων, απαραίτητων για κάθε επιχειρηματία

– Εξατομικευμένο mentoring και coaching από gurus του είδους, επιτυχημένους επιχειρηματίες και αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς

– Co-working space στον πιο φιλικό, νεανικό και σύγχρονο συνεργατικό χώρο στην καρδιά της Αθήνας

– Networking με τους πιο δημιουργικούς ανθρώπους της πόλης – Ευκαιρία για να ανταλλάξεις ιδέες, να αναπτύξεις νέες συνεργασίες!

– Pitching μπροστά σε επιχειρηματίες και επενδυτές για να έχεις πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης

– New: Ευκαιρίες δικτύωσης σε networking events και φεστιβάλ του εξωτερικού, στο πλαίσιο συμμετοχής του INNOVATHENS στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SMATH (Smart atmospheres of social and financial innovation for innovative clustering of creative industries in MED area) χρηματοδοτούμενο από το Interreg Mediterranean της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιοι θα συμμετάσχουν;

Το πρόγραμμα του Επιχειρηματικού Επιταχυντή θα παρακολουθήσουν 15 επιχειρηματικά σχήματα μετά από αξιολόγηση των προτάσεών τους.

Οι θεματικές που θα καλυφθούν είναι ενδεικτικά:

– Διαφορετικές εκδοχές του design – Ψηφιακές εφαρμογές για την ανάδειξη πολιτιστικών αγαθών και πολιτιστικών χώρων – Εκπαιδευτικές υπηρεσίες μέσω καλών τεχνών – Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων – Ανάπτυξη e-games είτε στον ψυχαγωγικό είτε στον εκπαιδευτικό τομέα – Ανάπτυξη και εφαρμογές για e-books – Film/video animation και τη φωτογραφία – Διαφήμιση

– Αρχιτεκτονική στο δημόσιο χώρο και στην εσωτερική διακόσμηση – Διαφορετικές μορφές ελληνικής παραδοσιακής τέχνης – Εφαρμογές που σχετίζονται με τις πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου Αθηναίων – Sound design/ production

Γιατί Creative Industries;

Οι Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες (Creative and Cultural Industries-CCIs) αποτελούν ένα δυναμικό και ταχέως μεταβαλλόμενο -μέσω των τεχνολογικών εξελίξεων- τομέα ανάπτυξης, στον οποίο υπάρχει πρόσφορο έδαφος και οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη υγιούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας.

Οι μεγάλες βιομηχανίες κινηματογράφου παράγουν περισσότερες από 4.000 ταινίες το χρόνο, τα βιντεοπαιχνίδια αντιπροσωπεύουν ήδη έως και το 70% της χρήσης tablet και πάνω από 100 ώρες βίντεο αναρτώνται στο Youtube κάθε λεπτό. Με κύκλο εργασιών που υπολογίζεται στα 540 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρώπη και περισσότερους από 7 εκατομμύρια απασχολούμενους, οι CCIs βρίσκονται στην 3η θέση της παγκόσμιας οικονομίας.

Γιατί στο INNOVATHENS;

Το INNOVATHENS είναι ένας υπερσύγχρονος, λειτουργικός και συνεργατικός χώρος ενταγμένος στον πιο ζωντανό πολυχώρο πολιτισμού στην καρδιά της πόλης, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μέσα σε μόλις 4 χρόνια, έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δυναμικά κέντρα δικτύωσης, ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας στο δημιουργικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα της Αθήνας, ενώ από την πρώτη μέρα λειτουργίας του βρίσκεται δίπλα σε μία σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που συμβαίνουν στην πόλη, διοργανώνει δράσεις και εκθέσεις με θέμα την ψηφιακή τέχνη, το design, το gaming, τα μουσεία κ.ά.

Στο INNOVATHENS διαθέτουμε το know how, έχουμε χτίσει ένα σημαντικό δίκτυο συνεργατών με ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς φορείς και εταιρίες, έχουμε εντοπίσει τα θετικά και τις αδυναμίες μας προσπαθώντας διαρκώς να γινόμαστε καλύτεροι.

Έχουμε ήδη διοργανώσει 6 κύκλους Επιχειρηματικού Επιταχυντή, από τους οποίους οι δύο τελευταίοι είχαν ως θεματική τις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες. Στους δύο αυτούς κύκλους εντάχθηκαν συνολικά 33 επιχειρηματικά σχήματα που αφορούσαν σε υπηρεσίες, πλατφόρμες και ψηφιακές εφαρμογές για την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση, το design, την ανάδειξη πολιτιστικών χώρων, τα e-games, το animation, τις εκδόσεις. Από τα 33 σχήματα, τα περισσότερα έχουν μεγάλες προοπτικές εξέλιξης, ενώ συνεχίζεται η υποστήριξή τους από τους ανθρώπους του INNOVATHENS και τους συνεργάτες μας.

Χρήσιμες πληροφορίες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 Διάρκεια κύκλου: Νοέμβριος 2018 έως Φεβρουάριος 2019 Μάθε περισσότερα στο www.innovathens.gr

Με την υποστήριξη:

INNOVATHENS powered by Samsung Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων Κτίριο Αεριοφυλάκιο 2 Πειραιώς 100 Γκάζι, 11854 Αθήνα 213 0109300 www.innovathens.gr

Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο»