13:30 Nachrichten auf Deutsch

Die Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU haben Ralph Brinkhaus zum Unionsfraktionsvorsitzenden gewählt. Er löste damit Volker Kauder ab, der dieses Amt 13 Jahre bekleidete und als Angela Merkels Favorit galt.

Die Opposition sieht Merkels Macht bröckeln, Brinkhaus unterstützte jedoch Bundeskanzlerin Angela Merkel in mehreren Fernsehinterviews. Auch die Fraktion wolle mit der Kanzlerin weiter und gut zusammenarbeiten. Deswegen sei seine Wahl «auch kein großes Drama», betonte er.

Griechischer Premier Alexis Tsipras traf am Dienstag türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Tsipras forderte von Ankara das internationale Recht zu respektieren und die Anspannung in der Ägäis zu lösen.

Am Donnerstag besucht Erdogan Berlin. Am Freitag und Samstag trifft er zweimal Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin wird jedoch nicht am von Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ausgerichteten Bankett für den türkischen Präsidenten im Schloss Bellevue teilnehmen. Die Kurdische Gemeinde will eine große Demonstration am Brandenburger Tor organisieren.

Die Abfahrt von den Hafen von Piräus, Rafina und Lavrio ist, wegen der stürmischen Winde, verboten. Die Schiffe fahren jedoch nach Argosaronikos und Salamina.

Und die Wetterprognose: Es ist bewölkt und kann gebietsweise Regen in Attiki geben. Die Windstärke bis neun. Die Temperatur ist bis 23 Grad in Athen. Zurzeit sind 21 Grad in Gazi.

