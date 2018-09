13:30 Nachrichten auf Deutsch

13:30 Die kurze Nachrichtensendung

Wirbelsturm Xenofon wütet in Süd-Ionischm Meer. Auch Sturm Sorbas könnte ab Abend nach dem Ionischem Meer kommen.

Türkischer Präsident Recep Tayyip Erdogan landet in diesem Moment auf Flughafen Tegel. Am Freitag um 11.30 begrüßt Bundeskanzlerin Angela Merkel ihn im Bundeskanzleramt. Abends empfängt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den türkischen Präsidenten zum Staatsbankett. Am Samstag geht es für Erdogan erneut für ein Gespräch mit Merkel. Dann reist er weiter nach Köln, wo er die Großmoschee in Köln-Ehrenfeld einweihen wird.

Der Verein „Kurdisches Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit“ kündigte für Berlin und Köln Großkundgebungen von Gegnern der türkischen Politik an. Die Veranstalter in Berlin erwarten mehr als 10.000 Teilnehmer. Die Polizei plant massive Sicherheitsvorkehrungen.

Griechenlands Premier Alexis Tsipras trifft heute US-Handelsminister Wilbur Ross sowie den UN-Generalsekretär, Antonio Guterres in New York.

Es gibt einen Stromausfall in Kifisia, Vrilisia, Jerakas, Piräus, Drosia und Markopoulo, wegen gefallener Bäume auf Stromkabels. Die Schiffe fahren von Hafen von Piräus, Rafina und Lavrio nicht wegen des Unwetters.

Und die Wetterprognose: Es ist bewölkt heute in Attiki und kann gebietsweise Regen geben. Die Temperatur ist bis 21 Grad in Athen. Zurzeit, sind 18 Grad in Gazi.

Die nächste kurze Nachrichtensendung auf Deutsch morgen um 12.30 Uhr.

