13:30 Nachrichten auf Deutsch

Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft in diesem Moment Türkeis Präsident Recep Tayyip Erdogan im Bundeskanzleramt. Abends empfängt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen türkischen Kollegen zum Staatsbankett. Mehrere Organisationen haben zu Protesten und Demonstrationen gegen Erdogan aufgerufen. Sie richten sich vor allem gegen Menschenrechtsverstöße in der Türkei.

Morgen geht es für Erdogan erneut für ein Gespräch mit Merkel und dann reist er weiter nach Köln, wo er die Großmoschee in Köln-Ehrenfeld einweihen wird. Nach einer Rede und Zeremonie reist der türkische Präsident ab.

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die CDU/CSU nur noch auf 28 Prozent, ihr bisher schlechtester Wert in der Politbarometer-Projektion. Die SPD käme mit 17 Prozent ebenfalls auf ihren bisher schlechtesten Projektionswert und läge damit gleichauf mit den Grünen, die ebenfalls auf 17 Prozent kämen. Die AfD läge mit 16 Prozent knapp dahinter. Zulegen auf zehn Prozent könnte die Linke, die FDP käme auf acht Prozent.

Ein Unwetter ist heute im Ionischen Meer, Kreta und Südpeloponnes zu erwarten wegen des Wirbelsturms Sorbas. Am Samstag wird er über Attiki, Euböa und westlichen Kykladen wüten. Verspätungen von Vorstadtsbahnzügen zwischen der Station von Flughafen Eleftherios Veniselos bis der Station Dukisis Pakentias wegen Stromausfälle gibt es nicht mehr.

Und die Wetterprognose: Es regnet heute in Attiki. Ab Mittag wird es gebietsweise Gewitter geben. Die Temperatur ist bis 21 Grad in Athen. Zurzeit sind 18 Grad in Gazi.

