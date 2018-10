13:30 Nachrichten auf Deutsch

13:30 Die kurze Nachrichtensendung

An der Referendum in FYROM hatten sich nur rund 36 Prozent der 1,8 Millionen Wahlberechtigten beteiligt. 91 Prozent der teilnehmenden Wähler stimmten für die Namensänderung.

Ministerpräsident Zoran Zaev erklärte das Referendum jedoch zu «einem Erfolg für die Demokratie und für ein europäisches Mazedonien» und drohte mit vorgezogenen Neuwahlen, sollte die nationalkonservative Opposition weiterhin die Namensänderung ablehnen.

Auch EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn wertete das Ergebnis des Referendums als Votum für eine Änderung des Namens sowie einen Kurs Richtung NATO und EU.

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an Amerikaner James Allison und Japaner Tasuku Honjo für die Entwicklung spezieller Krebstherapien.

Der britische Brexit-Minister Dominic Raab hat die Europäische Union vor überzogenen Forderungen in den Austrittsverhandlungen gewarnt. «Unsere Bereitschaft zum Kompromiss ist nicht grenzenlos», heißt es in vorab veröffentlichten Auszügen einer Rede, die Raab am Montag auf dem Parteitag seiner Konservativen in Birmingham halten will.

Und die Wetterprognose: Es ist bewölkt heute in Attiki und kann gebietsweise Regen geben aber eine Wetterverbesserung ist ab Mittag zu erwarten. Zurzeit sind 21 Grad in Gazi.

