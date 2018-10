12:30 Nachrichten auf Deutsch

12:30 Die kurze Nachrichtensendung

Die Stadiou und Dragatsaniou Straßen im Zentrum von Athen sind gesperrt wegen eines Protestmarsches der Angestellten des Programms „Hilfe zu Hause“ nach dem Innenministerium.

Es gibt eine Arbeitsniederlegung bei den Obussen in Athen bis siebzehn Uhr.

Der Haushaltsentwurf 2019 für Griechenland sieht eine Besteuerungserhöhung von 245 Millionen Euro vor.

Nach mehr als sechs Stunden Beratung haben sich die Spitzen der Großen Koalition in den frühen Morgenstunden im Diesel-Streit geeinigt. Die von der SPD geforderten Hardware-Nachrüstungen sind offenbar Teil des Pakets. Experten bezweifeln aber, dass die Pläne reichen, um Diesel-Fahrverbote zu verhindern.

Die Koalitionspartner erzielten auch einen Durchbruch im Streit um ein Einwanderungsgesetz. Die «Eckpunkte zur Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten» sollen bereits an diesem Dienstag im Kabinett beschlossen werden.

Die SPD würde es abgelehnten Asylbewerbern gerne ermöglichen, dauerhaft in Deutschland zu bleiben, wenn sie gut integriert sind und Arbeit haben. Die Union lehnte einen solchen «Spurwechsel» in ein neues Zuwanderungsrecht ab.

Indonesien ist erneut von Erdbeben erschüttert worden. Die zwei Beben sind am Morgen nahe der Insel Sumba im Osten des Landes aufgetreten. Das erste hatte eine Stärke von 5,9 das zweite von 6,0. Die Katastrophenschutzbehörde sprach von mindestens 1234 Toten auf der Insel Sulawesi.

Und die Wetterprognose: Die Sonne scheint heute in Attiki. Am Nachmittag und Abend könnte es gebietsweise Regen geben. Die Windstärke ist bis fünf.Zurzeit sind 24 Grad in Gazi.

Die nächste kurze Nachrichtensendung auf Deutsch, um 13.30 Uhr.

