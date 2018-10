13:30 Nachrichten auf Deutsch

13:30 Die kurze Nachrichtensendung

Die Stadiou und Dragatsaniou Straßen im Zentrum von Athen sind gesperrt wegen eines Protestmarsches der Angestellten des Programms „Hilfe zu Hause“ nach dem Innenministerium. Es gibt eine Arbeitsniederlegung bei den Obussen in Athen bis 17.00 Uhr.

Nach mehr als sechs Stunden Beratung haben sich die Spitzen der Großen Koalition in den frühen Morgen-stunden im Diesel-Streit geeinigt. Die von der SPD geforderten Hardware-Nachrüstungen sind offenbar Teil des Pakets. Experten bezweifeln aber, dass die Pläne reichen, um Diesel-Fahrverbote zu verhindern.

Die Koalitionspartner erzielten auch einen Durchbruch im Streit um ein Einwanderungsgesetz. Die «Eckpunkte zur Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten» sollen bereits an diesem Dienstag im Kabinett beschlossen werden.

Die SPD würde es abgelehnten Asylbewerbern gerne ermöglichen, dauerhaft in Deutschland zu bleiben, wenn sie gut integriert sind und Arbeit haben. Die Union lehnte einen solchen «Spurwechsel» in ein neues Zuwanderungsrecht ab.

Der Leiter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Athen, Leonidas Antonakopoulos, und zwei weitere Mitarbeiter werden suspendiert nach einer Untersuchung von Europäischem Amt für Betrugsbekämpfung OLAF über die missbräuchliche Verwendung von EU-Mitteln.

Der Nobelpreis für Physik geht an in diesem Jahr an Amerikaner Arhtur Ashkin, Franzoser Gerard Mourou und Kanadierin Donna Strickland für ihre Erfindungen im Bereich der Laserphysik.

Und die Wetterprognose: Die Sonne scheint heute in Attiki. Am Nachmittag und Abend könnte es gebietsweise Regen geben. Die Windstärke ist bis fünf. Zurzeit sind 24 Grad in Gazi.

Die nächste kurze Nachrichtensendung auf Deutsch morgen um 12.30 Uhr.

