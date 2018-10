12:30 Nachrichten auf Deutsch

12.30 Die Kurze Nachrichtensendung

Der LeitIndex in Athener Börse ist rund vier Prozent rund vier Prozent ins Minus gerutscht. Die Bankaktien stürzen ab angesichts der Schätzung die Banken können nicht finanziert werden wegen ihrer notleidenden Kredite.

Die Stadiou Straße ist wegen einer ADEDY-Demonstration gesperrt.

Bei einer außerordentlichen Sitzung der Euro-Gruppe in November und nicht bei der für 19. November geplanten Sitzung könnte die Entscheidung über die Verschiebung der weiteren Rentenkürzungen getroffen werden. Griechenlands Finanzminister Efklidis Tsakalotos sagte dem TV-Sender ERT er sei darüber zuversichtlich und wiederholte die Maßnahme sei strukturell.

Der ESM-Geschäftsführende Direktor, Klaus Regling, betonte eine Vereinbarung mit Griechenlands Geldgebern sei eine Voraussetzung. Bundeskanzlerin Angela Merkel soll laut Kathimerini-Zeitung ursprünglich positiv gegenüber sein.

Die zentralen Feierlichkeiten zum 28. Jahrestag der Deutschen Einheit haben in Berlin unter großen Sicherheitsvorkehrungen begonnen.

US-Präsident Donald Trump hat nach Informationen der «New York Times» seinen Eltern bei der Steuervermeidung geholfen. Unter anderem soll er eine Scheinfirma gegründet haben, um Geschenke zu verschleiern.

Und die Wetterprognose: Es ist bewölkt heute in Attiki. Die Temperatur ist bis 25 Grad in Athen. Zurzeit sind 23 in Gazi.

Die nächste kurze Nachrichtensendung auf Deutsch um 13.00 Uhr .

Hören Sie hier: