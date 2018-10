13.30 Nachrichten auf Deutsch

13.30 Die kurze Nachrichtensendung

Neue Turbulenzen an den Börsen in Athen, Mailand, ganzem Europa und Asien. Die Angst vor einer neuen Bankenkrise erfasst Italien und Griechenland, berichtet Handelsblatt.

Knapp eine Woche vor der Landtagswahl in Bayern treten Ministerpräsident Markus Söder und Bundesinnenminister Horst Seehofer heute gemeinsam auf einer CSU-Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt auf.

«Dieses Europa wird in sechs Monaten zu Ende sein. Wie es in Italien nach den Parlamentswahlen am vierten März zu einem politischen Erdbeben gekommen ist, so wird es ein politisches Erdbeben bei den EU-Wahlen im Mai geben», sagte der italienische Vizepremier und Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, am Samstag bei einer Veranstaltung in Rom.

US-Forscher William Nordhaus und Paul Romer bekommen den Nobelpreis für Wirtschaft.

Und die Wetterprognose: Die Sonne scheint heute in Attiki. Die Temperatur ist bis 26 Grad in Athen. Zurzeit sind 24 Grad in Gazi.

Die nächste kurze Nachrichtensendung auf Deutsch morgen um 11.30 Uhr.