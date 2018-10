13.30 Nachrichtensendung auf Deutsch

13.30 Die kurze Nachrichtensendung

Neue Turbulenzen bei der Athener Börse. Der Leitindex ist 1,5 ins Minus.

Der IWF hat seine Wachstumsprognose für Griechenland 2019 2,4 Prozent nach oben korrigiert. Der Fonds warnte jedoch die Wachstumsdynamik des Landes werde innerhalb der nächsten fünf Jahren weiter geschwächt werden als es berechnet sei.

Ex Finanzminister Gikas Hardouvelis glaubt die griechischen Banken brauchen keine weitere Rekapitalisierung. Griechenland müsse die Vereinbarung mit den internationalen Geldgebern einheltan, damit es keine negative Auswirkung bei den Märkten gäbe, betonte der Gouverneur der Bank von Griechenland Yannis Stournaras.

Im Streit um schmutzige Luft und Diesel-Abgase verhandelt das Berliner Verwaltungsgericht am Dienstag über mögliche Fahrverbote in der Hauptstadt.

Die bulgarischen Behörde sollen einen Vedächtigen für den Mord der Journalistin Viktoria Marinova festgenommen haben, berichten deutsche Medien.

Angeblich sind 40 Abgeordnete der Konservativen bereit, gegen den Austritts-Deal der Premierministerin Theresa May zu votieren, sofern das Abkommen nicht ihren Vorstellungen entspricht. Das sagte der Tory-Abgeordnete Steve Baker der BBC.

Und die Wetterprognose: Die Sonne scheint heute in Attiki. Die Temperatur ist bis 24 Grad in Athen. Zurzeit sind 22 Grad in Gazi.

Die nächste kurze Nachrichtensendung auf Deutsch morgen um 12.30 Uhr.

Hören Sie hier: