Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Αυτισμού στις 2 Απριλίου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ» οργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά την εκδήλωση «Born to be different 3».

Πρόκειται για πρωτότυπη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας σε συνεργασία με το Σύλλογο μοτοσικλετιστών HOG Athena Chapter και υπό την αιγίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 από τις 11:00 έως τις 18:00 το απόγευμα στην Μαρίνα Φλοίσβου στο Π.Φάληρο.

Στόχος η αποδοχή της διαφορετικότητας

Στόχος του event «Born to be different» είναι να μεταδοθεί το μήνυμα της αποδοχής της διαφορετικότητας και η επισήμανση της μοναδικότητας, που κρύβει ο καθένας μέσα του.

«ΑΛΜΑ»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ» είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, που σχεδιάζει και πραγματοποιεί πλήθος προγραμμάτων για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με αυτισμό και νοητική αναπηρία, με στόχο την ψυχοκοινωνική εξέλιξη και την πλήρη ένταξή τους σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στηρίζοντας παράλληλα την οικογένειά τους.

HOG Athena Chapter

Τo HOG Athena Chapter είναι το επίσημο εταιρικό group της αντιπροσωπείας Harley Davidson, στην Αθήνα. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1993, ως HOG Athens Chapter, παράλληλα με την εγκαθίδρυση της πρώτης αντιπροσωπείας της αμερικάνικης μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα.

To Chapter είναι μια ομάδα μοτοσικλετιστών, οι οποίοι είναι κάτοχοι μηχανών Harley Davidson και Buell, οι οποίοι είναι παράλληλα και μέλη του παγκόσμιου HOG. Τα αρχικά HOG σημαίνουν Harley Owners Group (δηλαδή Ομάδα Κατόχων Harley-Davidson), ενώ σκοπός της ομάδας αυτής είναι η διοργάνωση εκδρομών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (περίπου 15 ανά έτος), φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, ομαδικών events και γενικότερα οτιδήποτε δίνει χαρά και διασκέδαση στα μέλη της, προάγοντας παράλληλα το πνεύμα και τη φιλοσοφία των Harley Davidson στον κόσμο.