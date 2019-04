Δύο δράσεις για τα παιδιά με αυτισμό – 13/14 Απριλίου στην Μαρίνα Φλοίσβου

Αφιερωμένος στον αυτισμό είναι ο μήνας Απρίλιος και ο Σύλλογος για παιδιά με αυτισμό ΑΛΜΑ, με δύο δράσεις αυτό το Σαββατοκύριακο επιχειρεί να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τα παιδιά και νέους με αναπηρίες.

Το Σάββατο 13 Απριλίου στη Μαρίνα Φλοίσβου η ιδιαίτερη, δυναμική πρωτοβουλία BORN TO BE DIFFERENT σε συνεργασία με το σύλλογο μοτοσυκλετιστών της HARLEY DAVIDSON και την Κυριακή 14 Απριλίου και πάλι στον ίδιο χώρο το καθιερωμένο μας Πασχαλινό Βazaar. Tα έσοδα από τις δράσεις θα διατεθούν για να ενισχυθεί η προσπάθεια που πραγματοποιείται ν΄αποκτήσει το ΑΛΜΑ το δικό του σπίτι.