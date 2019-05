Λήξη συναγερμού στο Λονδίνο – Ανοίγουν οι δρόμοι

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι το αντικείμενο που εντοπίσθηκε στην περιοχή του Whitehall δεν ήταν ύποπτο.

Οι δρόμοι που είχαν προσωρινά αποκλεισθεί θα δοθούν σύντομα στην κυκλοφορία.

O συγκεκριμένος δρόμος θεωρείται το κέντρο της βρετανικής κυβέρνησης, καθώς εκεί βρίσκονται υπουργεία και κυβερνητικές υπηρεσίες. Για λόγους ασφαλείας απαγόρευσαν στους εργαζομένους στο Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ να βγουν από το κτίριο, σύμφωνα με την Telegraph.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία με μήνυμά της νωρίτερα στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter είχε κάνει λόγο για ύποπτο αντικείμενο ευχαριστώντας τους πολίτες για τη συνεργασία και την υπομονή τους.

Temporary road closures in place around Whitehall whist suspect item assessed. Police attended at 1201hrs today. Specialist officers are now in attendance. Thank you for your patience

— MPS Westminster (@MPSWestminster) May 23, 2019