Το τέλος μιας Game of Thrones εποχής

Απογοήτευσε το μεγάλο κοινό το τέλος της επικής σειράς «Game of Thrones». Σχεδόν είκοσι εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τον «Σιδερένιο Θρόνο», 6ο και τελευταίο επεισόδιο του 8ου κύκλου.

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια σειρά, που άλλαξε τα δεδομένα σε αυτό το χώρο, με 47 βραβεία Emmy και πολλά εκατομμύρια δολάρια παραγωγής.

Την ίδια ώρα, τη σκυτάλη του «Game of Thrones» θα πάρουν άλλες τηλεοπτικές παραγωγές, οι οποίες θα διαδραματιστούν στο Westeros.

Ήδη έχουν επιβεβαιωθεί οι πληροφορίες πως τα γυρίσματα για το prequel της σειράς, αναμένονται να ξεκινήσουν τον Ιούνιο. Θα τοποθετείται χρονικά 8.000 χρόνια πριν -στον πραγματικό κόσμο στο 6.000 π.Χ. κατά τη διάρκεια της Νεολιθικής Επανάστασης στη Μεσοποταμία- και αποτελεί την αρχή του τέλους. Εξηγεί ουσιαστικά πώς ο τότε κόσμος βυθίστηκε στο σκοτάδι και στον αιώνιο χειμώνα, με τους White Walkers να τρομοκρατούν για πρώτη φορά το Γουέστερος, όταν δημιουργήθηκαν κατά λάθος από τα Παιδιά του Δάσους. Ο πόλεμος μεταξύ των τελευταίων με τους Πρώτους Ανθρώπους ήταν εκείνος που γέννησε τον Night King και έμεινε γνωστός ως War of the Dawn.

Μιλώντας στον Αθήνα 9.84 η Δήμητρα Κατοπόδη, εκ των ιδρυτών του ελληνικού φαν κλαμπ της σειράς, τόνισε ότι «το μειονέκτημα του 8ου κύκλου ήταν το ότι οι χαρακτήρες δεν μπόρεσαν να αναπτυχθούν έτσι όπως έπρεπε».

«Πιστεύω ότι η 8η σεζόν δεν ήταν η καλύτερη που έχουμε δει ποτέ στο Game of Thrones. Πήγε πολύ γρήγορα σεναριακά, αφήνοντας αρκετά κενά και δεν πρόλαβε να αναπτύξει σωστά τους χαρακτήρες. Ο περισσότερος κόσμος απογοητεύτηκε με το φινάλε, το οποίο παρόλα αυτά ήταν ωραίο σκηνοθετικά, με εκπληκτικά εφέ, μουσική και κοστούμια. Πιστεύω ότι όλη η ιστορία θα είναι άμεσα συνδεδεμένη και με το τέλος των βιβλίων του George R.R. Martin. Τώρα αυτό που περιμένουμε είναι το πρίκουελ με τη Μεγάλη Νύχτα. Το καλοκαίρι ξεκινάνε τα γυρίσματα. Ο ίδιος ο Μάρτιν γενικά ασχολείται με πάρα πολλά και παράλληλα γράφει και το βιβλίο -The winds of winter-. Έχει ξεκινήσει μια καινούργια εποχή στην τηλεόραση και αυτό θα φανεί στο άμεσο μέλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Amazon, που ξεκινά να πάρει ένα κομμάτι από το Lord of the Rings, του Τόλκιν».

Ο George R.R. Martin εμπνέεται από τον J.R.R. Tolkien

«Στο τέλος στο Game of Thrones είναι άμεσα συνδεδεμένη η μοίρα του Τζον Σνόου με την μοίρα του Φρόντο, από τον Άρχοντα των δακτυλιδιών, επισημαίνει η Δήμητρα Κατοπόδη. Δηλαδή ο μεγάλος ήρωας με τις βαθιές πληγές, που πάει κάπου μακριά να ζήσει μ αυτές. Είναι φοβερά επηρεασμένος ο Μάρτιν από τον Τόλκιν, με το τέλος του Άρχοντα των Δακτυλιδιών και με κάποιες ιστορίες των νάνων».

