Brexit ως τις 31 Οκτωβρίου υπόσχεται ο Μπόρις Τζόνσον

Σε ομιλία του αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δήλωσε: «Θα δραστηριοποιήσουμε τη χώρα. Θα φέρουμε εις πέρας το Brexit στις 31 Οκτωβρίου και θα εκμεταλλευθούμε όλες τις ευκαιρίες που θα φέρει».

Σημειώνεται ότι, η συμμετοχή ανήλθε στο 87,4%.

Αύριο η βασίλισσα Ελισάβετ αναμένεται να του αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Η Τερέζα Μέι προήδρευσε σήμερα του τελευταίου υπουργικού συμβουλίου. Θα καταθέσει επισήμως την παραίτησή της στη βασίλισσα αύριο το απόγευμα και, εν συνεχεία, θα εμφανιστεί για τελευταία φορά στην «ώρα του πρωθυπουργού» στο Κοινοβούλιο.

«Σας ευχαριστώ για την απίστευτη τιμή που μου κάνατε. Η προεκλογική περίοδος τελείωσε. Τώρα είναι ώρα για δουλειά, με στόχο να ενώσουμε τη χώρα και το κόμμα, να πετύχουμε το Brexit και να νικήσουμε τον Κόρμπιν. Θα εργασθώ σκληρά για να σας ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε», δήλωσε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Τζόνσον.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν άργησε και η πρώτη αντίδραση: «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με τον Μπόρις Τζόνσον, αφού αναλάβει τα καθήκοντά του ως πρωθυπουργός, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια για την επικύρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης και να επιτευχθεί μία συντεταγμένη έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ. Είμαστε έτοιμοι να επανεξετάσουμε την συμπεφωνημένη Διακήρυξη για μία νέα εταιρική σχέση που θα είναι ευθυγραμμισμένη με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου«, έγραψε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter o Μισέλ Μπαρνιέ, επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit.

We look forward to working constructively w/ PM @BorisJohnson when he takes office, to facilitate the ratification of the Withdrawal Agreement and achieve an orderly #Brexit. We are ready also to rework the agreed Declaration on a new partnership in line with #EUCO guidelines.

— Michel Barnier (@MichelBarnier) July 23, 2019